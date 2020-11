"Ryanair : quelles sont les promos de ce lundi pour le Cyber Monday ?"

La compagnie aérienne à bas prix propose des billets d'avion à 5 euros pour partir pas cher en décembre ou en janvier. Destinations et infos.

[Mis à jour le 30 novembre 2020 à 10h49] Alors que les voyages au départ de France seront de nouveau autorisés dès le 15 décembre prochain si la situation sanitaire le permet, la compagnie aérienne Ryanair a dévoilé ses offres et promos pour le Cyber Monday. Comme chaque année et durant une semaine, la low cost irlande casse ainsi ses prix à l'occasion du Black Friday et propose ainsi chaque jour aux voyageurs des offres pour partir en France ou en Europe à petits prix.

Ce lundi 30 novembre 2020, Ryanair met en vente des billets d'avion dès 5 euros l'aller simple. En réservant aujourd'hui, vous pourrez vous envoler vers une nouvelle destination entre entre le 1er décembre et le 31 janvier 2021. Au départ de Paris Beauvais, des vols sont proposés à destination de Béziers, Palerme, Thessalonique, Varsovie, Dublin, Paphos ou Barcelone. Au départ de Béziers, vous pourrez vous envoler vers Bruxelles ou Paris Beauvais. Depuis Bordeaux, il est possible de s'envoler vers Bruxelles, Malaga, Lille ou encore Rome. Retrouvez toutes les promos à l'occasion du Cyber Monday Ryanair en cliquant ICI.