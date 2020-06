French Bee : la compagnie de retour à Tahiti le 15 juillet, les infos

Compagnie aérienne française à bas coûts, French Bee a annoncé une reprise progressive de ses vols entre Paris et la Polynésie française à compter du 15 juillet 2020.

[Mis à jour le 16 juin 2020, à 17h24] Basée à Paris-Orly, la compagnie aérienne French Bee exploite des vols long-courriers entre la France et des destinations touristiques majeures. Touchée par la crise du coronavirus ces derniers mois, elle a annoncé dans un communiqué la reprise progressive de ses vols entre Paris et la Polynésie française à compter du 15 juillet, principalement vers Tahiti. Le 10 juillet prochain, un vol spécial sera opéré en Airbus A350-900 dans le cadre du retour en métropole de familles d'enseignants depuis Pointe-à-Pitre. Dès le 15 juillet, French Bee sera de retour entre Paris et Papeete, à raison d'une fréquence par semaine puis de deux liaisons à partir du mois d'août. Les billets d'avions sont d'ores et déjà disponibles à la vente sur le site de la compagnie aérienne.

La compagnie aérienne française dessert pour le moment quatre destinations à petits prix : Punta Cana en République dominicaine, Saint-Denis à la Réunion et Papeete à Tahiti depuis mai 2018. A l'avenir, French Bee se positionnera essentiellement sur des marchés loisirs, avec de nouvelles destinations dans l'Océan Indien : l'île Maurice, les Seychelles...

Choix du siège, bagages supplémentaires, coupe file, packs de services… La compagnie French bee vous donne la possibilité de personnaliser votre voyage en modifiant votre réservation en ligne jusqu'à 60 minutes avant le départ de votre vol. De 15 euros pour un siège Standard à 80 euros pour un siège Premium Maxi Leg, vous avez la possibilité d'opter pour une présélection hublot ou couloir grâce à ce service payant. Afin de vous simplifier la vie tout en vous proposant un voyage à votre image, la compagnie low-cost propose également quatre packs de services à choisir lors de votre réservation : un pack Confort avec surclassement en Premium et accès au salon lounge, un pack Tranquillité avec coupe file, embarquement prioritaire et accès au salon lounge, un pack Rapido avec comptoir dédié, coupe file et embarquement prioritaire et un pack Duo, qui comprend des sièges duo, 2 coupes de champagne et des petits fours. Pour consulter ou modifier votre réservation, vous devez vous munir de votre numéro de réservation de 6 caractères et du nom de famille du voyageur principal et vous rendre dans l'onglet "Gérer ma réservation" (voir ici).

Lorsque vous avez effectué votre réservation vers la destination de votre choix, vous pouvez retrouver en quelques clics toutes les informations nécessaires au bon déroulement de votre voyage grâce à l'espace dédié "Gérer ma réservation" sur le site internet de la compagnie French bee : aéroport de départ, heure de départ et d'arrivée, numéro de place, bagages supplémentaires. En cas de retard ou de grève, vous pouvez également trouver les informations relatives à un vol en cours dans l'onglet "Nos alertes".

Chez French bee, vous pouvez vous enregistrer gratuitement en ligne dès 48h avant votre vol et ainsi gagner du temps à l'aéroport le jour de votre départ. Sur le site internet de la compagnie aérienne française, vous pouvez également obtenir votre carte d'embarquement numérique avant d'arriver à l'aéroport pour le check-in. Si vous souhaitez vous enregistrer à l'aéroport le jour du départ de votre vol, assurez-vous de respecter l'horaire limite d'enregistrement qui est de 60 minutes avant l'heure prévue du décollage.

Lorsque vous voyagez avec French bee, votre réservation vous permet d'embarquer gratuitement avec un bagage cabine pesant jusqu'à 12 kilos, et présentant des dimensions maximales de 55 x 40 x 20 cm. Vous pouvez également embarquer avec un accessoire de petite taille supplémentaire, pouvant être facilement disposé sous le siège : sac à main, ordinateur portable, manteau, parapluie, appareil photo...

Votre type de billet détermine si votre bagage en soute est compris ou si vous devez payer un supplément lors de votre réservation. Si le bagage en soute n'est pas inclus en classe BASIC, un bagage de maximum 23 kilos est compris en classe SMART et deux bagages de maximum 23 kilos chacun sont compris en classe PREMIUM. Si votre bagage en soute dépasse les dimensions et poids autorisés, vous avez la possibilité de prendre un bagage hors format, dans la limite de 32 kilos par valise et au prix de 100 euros avant le départ ou de 125 euros le jour du départ.

Alors que de grandes compagnies aériennes telles que Emirates, Lufthansa ou Norwegian font partie du top 100 des meilleures compagnies aériennes au monde, French bee ne fait pas encore partie du classement établi par Skytrax... Lire aussi sur le forum Linternaute Voyage : "Que pensez-vous de la compagnie French Blue ?".

Si votre vol French Bee est retardé à cause d'intempéries ou d'un problème technique, la compagnie s'engage tout d'abord à vous informer dans la mesure du possible des retards et des modifications d'horaires. Afin d'éviter l'annulation du voyage lors d'un retard important, la compagnie peut être amenée à proposer aux passagers d'être transportés sur un autre appareil ou d'effectuer le voyage sur les vols d'un autre transporteur.

Newsletter Voyage Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

En cas d'annulation de votre vol, French bee vous propose de réserver un vol ultérieur vers la même destination, à condition que des sièges soient disponibles. Si vous ne souhaitez plus voyager, vous pouvez annuler votre réservation et demander le remboursement de votre billet non utilisé, via le formulaire de contact.