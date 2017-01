Plusieurs études déconseillent l'usage de certains médicaments sans ordonnance pour lutter contre les maux de l'hiver. Et certains sont même jugés plus risqués qu'utiles. Linternaute.com fait le point.

Les smartphones ne sont pas uniquement précieux à cause de leur prix d'achat. Ce qui vaut souvent le plus cher, ce sont les données conservées à l'intérieur : photos, messages, documents, etc. Découvrez comment sécuriser votre appareil et son contenu en 15 mouvements.