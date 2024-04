Candidats aux élections européennes 2024 : la liste complète

Si certaines listes en lice pour les élections européennes sont portées par des visages bien connus, d'autres sont menées par des personnalités plus discrètes. Voici les principaux candidats et partis sur la ligne de départ.

Ils sont tous en ordre de marche en vue des élections européennes. Les têtes de liste des huit principaux partis politiques français font déjà campagne pour le scrutin du 9 juin prochain. Ce sont elles qui incarnent les idées et le programme défendus par chaque force politique, mais elles ne sont pas seules en course. Au total, les partis doivent présenter une liste de 81 candidats : un pour chaque siège du Parlement européen réservé aux élus français, mais bien sur tous les candidats d'une même liste ne seront pas élus. Les listes officielles sont attendues entre le 6 et le 17 mai.

Le nombre de vainqueurs dans chaque formation politique dépendra des scores obtenus dans les résultats des élections européennes. Quoi qu'il en soit, c'est autour des chefs de file et des leaders des partis politiques que s'articulera la campagne. Voici un tour d'horizon des personnalités en lice.

Les huit principales têtes de liste

► Jordan Bardella

Le président du Rassemblement national et eurodéputé depuis 2019 a décidé de rempiler pour un nouveau mandat au Parlement européen. Le jeune politique espère voir une nouvelle fois sa liste arriver en tête des résultats des élections comme en 2019 lorsque le Rassemblement national avait devancé la majorité présidentielle d'un tout petit point, mais il souhaite cette fois creuser l'écart. Jordan Bardella est conforté par les résultats des sondages qui donnent un net avantage à la liste d'extrême droite depuis plusieurs mois.

► Valérie Hayer

La majorité présidentielle a décidé de miser sur l'eurodéputée sortante Valérie Hayer pour mener sa liste. Le choix de cette tête de liste à tarder à venir, mais s'est imposé après les refus essuyés par le camp présidentiel. Inconnue du grand public, la parlementaire qui a été élue présidente du groupe Renew Europe en janvier 2024 connait les arcanes du Parlement européen, mais doit convaincre les électeurs à l'heure où la majorité peine à s'imposer en tête des intentions de vote.

► Raphaël Glucksmann

La gauche socialiste a décidé de réitérer son alliance avec le parti Place publique pour les élections européennes et, comme en 2019; c'est l'un des fondateurs de la seconde formation qui porte la liste : Raphaël Glucksmann. L'eurodéputé connu pour porter ses combats politiques sur les réseaux sociaux s'impose comme la première force politique de gauche dans les sondages et grimpe progressivement depuis sa troisième place. Au point de créer une surprise ?

► Marie Toussaint

Les écologistes ont eux aussi décidé de miser sur le même cheval pour les Européennes de 2024 en nommant Marie Toussaint comme tête de liste. Mais l'eurodéputée installée au Parlement depuis 2019 réussira-t-elle à faire aussi bien, voire mieux, qu'il y a cinq ans ? A l'époque la liste écologiste était arrivée troisième dans les résultats du scrutin, aujourd'hui elle est donnée comme la deuxième force de gauche.

► François-Xavier Bellamy

C'est François-Xavier Bellamy qui mène la liste des Républicains, comme lors des précédentes élections européennes. Le politique de droite n'avait pas fait des exploits avec tout juste 8,4% des voix, mais le parti politique a décidé de lui refaire confiance. Avec ce scrutin c'est le maintien des quelques élus Républicains au Parlement européen qui est en jeu.

► Manon Aubry

La France insoumise souhaitait voir les forces de gauche réunies sur une même liste pour les élections européennes sur le modèle de ce qui avait été fait pour les précédentes élections législatives avec la Nupes. Mais la coalition fragilisée a finalement explosé avant le début de la campagne électorale, coupant court aux espoirs des insoumis. C'est donc finalement Manon Aubry qui a été nommée pour porter la liste des insoumis.

► Marion Maréchal

Le parti Reconquête qui est apparu dans le paysanne politique français lors de la dernière présidentielle s'engage dans ses premières élections européennes. Et c'est Marion Maréchal, vice-présidente du parti zemmouriste, qui est tête de liste. La nièce de Marine Le Pen se retrouve encore adversaire du parti d'extrême droite historique qu'est le Rassemblement national, mais dans les résultats des sondages le parti lepéniste est loin devant son rival conservateur.

► Léon Deffontaines

Au Parti communiste français, choix a été fait de miser sur l'avenir du parti pour les élections européennes. Le jeune Léon Deffontaines, poulain de Fabien Roussel, mènera la liste. Le secrétaire général des Jeunes communistes participe à sa première élection en tant que candidat et s'il est inconnu du grand public, il bénéficie de la popularité et de l'expérience de son mentor. Mais cela sera-t-il suffisant pour permettre aux communistes français de revenir siéger au Parlement européen ?

Qui sont les autres candidats aux élections européennes ?

Les huit principaux partis ne sont pas les seuls à se placer sur la ligne de départ avant les élections européennes. Quelques personnalités, habituées des élections, ont également indiqué leur candidature à la tête de listes mineures :

Nathalie Arthaud pour Lutte ouvrière

pour Lutte ouvrière Guillaume Lacroix pour le Parti Radical de Gauche

pour le Parti Radical de Gauche Florian Philippot pour Les Patriotes

pour Les Patriotes François Asselineau pour l'Union Populaire Républicaine (UPR)

pour l'Union Populaire Républicaine (UPR) Hélène Thouy pour le parti animaliste

pour le parti animaliste Jean Lassalle pour la liste "Alliance Rurale" avec la fédération de chasse de Willy Schraen

pour la liste "Alliance Rurale" avec la fédération de chasse de Willy Schraen Jean-Marc Governatori, ancien candidat aux primaires écologistes, pour une liste "Ecologie au Centre"

ancien candidat aux primaires écologistes, pour une liste "Ecologie au Centre" Jean-Christophe Fromantin pour le parti Territoires en mouvement

pour le parti Territoires en mouvement Caroline Zorn pour le Parti pirate

pour le Parti pirate Sven Franck pour Volt Europa

pour Volt Europa Philippe Folliot pour l'Alliance centriste

pour l'Alliance centriste Yves Gernignon pour le Parti fédéraliste européen

pour le Parti fédéraliste européen Marine Cholley pour Equinoxe

pour Equinoxe Thierry-Paul Valette pour Europe Equitable

pour Europe Equitable Laure Patas d'Illiers pour Europe Démocratie Espéranto

D'autres listes pourraient voir le jour. Le parti Debout le France de Nicolas Dupont-Aignan devrait, sauf surprise, participer au scrutin mais il cherche encore qui sera sa tête d'affiche et qui composera sa liste. Le chanteur Francis Lalanne a déclaré vouloir proposer une liste de candidat sous le nom d'"Union de la résistance" avec parmi les colistiers l'humoriste Dieudonné.