Encore des variations brutales de températures ce week-end ! Et certains auront très chaud

Pas de pluie, quelques nuages et beaucoup de soleil à l'horizon pour le week-end prochain. Les températures grimpent dans tout le pays, surtout samedi, même si l'été semble encore loin.

Quel temps pour ce week-end en France ? Dès vendredi, des températures plus estivales sont à prévoir. L'anticyclone des Açores, qui va recouvrir l'ensemble de l'Europe de l'Ouest, devrait chasser la pluie pour le week-end et permettre à tout le pays de connaître ses premiers grands bains de soleil de l'année. La chaîne Météo annonce des pointes de températures allant jusqu' 28°C pour le sud de la Garonne. Dans le reste du pays, les températures seront plus douces mais restent élevées pour la saison.

Ce premier samedi d'avril sera très ensoleillé dans tout le pays, brouillard et fraîcheur matinale ressentis en campagne feront rapidement place au soleil et au ciel bleu pour le reste de la journée. Au nord, il fera plus frais près des côtes, mais les quelques nuages visibles près de la Manche ne devraient pas gâcher le plaisir des promeneurs et des premiers pique-niques de la saison. Toute la moitié sud du pays profitera d'un samedi sec et ensoleillé.

Des écarts de températures vont largement se faire ressentir sur les deux moitié du pays. Au Nord comme au Sud, les températures devraient varier entre 3 et 14°C en matinée puis entre 17 et 25°C l'après-midi. Les plus chanceux verront la température monter jusqu'à 28°C au sud de la Garonne. Il fera encore chaud mais sans atteindre des valeurs records.

Dimanche s'annonce plus contrasté pour la moitié nord du pays, l'anticyclone devrait commencer à reculer vers la Méditerranée et les nuages des îles britanniques glisseront progressivement vers les côtes de la Manche pour rentrer dans les terres. Au Nord du pays, le vent se lèvera et les températures devraient être plus douces que la veille. Les régions à l'Est verront elles aussi les températures légèrement chuter par rapport à la veille, mais devraient être épargnées par les vents venus du nord. Le sud de la Loire profitera encore de l'anticyclone et les températures estivales et le temps sec se maintiendront.

Les températures minimales attendues ce dimanche oscillent entre 7°C et 15°C mais pourront monter jusqu'à 28°C de la Manche aux côtes méridionales et du bassin pyrénéen à la Provence. Le week-end s'annonce donc estival pour l'entièreté du pays. Même sans atteindre les 34°C de samedi dernier à certains endroits, le temps sera plus proche d'une fin de mois de mai que d'un début avril. Les premiers vacanciers des zones B et C devront en profiter car dès lundi, les températures devraient chuter à nouveau d'une dizaine de degrés en raison de l'orientation du vent au nord annonce La Chaîne Météo.