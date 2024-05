Véritable brûleur de graisse, ce légume peu consommé est pourtant le meilleur pour perdre du poids cet été

Il n'y a pas de recette miracle, mais ce légume pourtant peu consommé est un véritable allié pour garder une alimentation saine et variée. Et en plus on le trouve partout.

La France est un pays de paradoxe, selon NielsenQ, leader mondial en termes d'analyses du comportement des consommateurs. Les Français font certes très attention à leur ligne - 43% d'entre eux déclarent avoir déjà suivi un régime faible en sucre et 79% des ménages affirment porter une attention particulière à la nutrition - pourtant ces dernières années, l'INSERM tire régulièrement la sonnette d'alarme sur l'augmentation de la prise de poids en France. Aujourd'hui, près d'un Français sur deux est en situation de surpoids ou d'obésité.

La faute à la gastronomie nationale si chère aux yeux des Français ou aux chaînes de fast-food qui poussent comme des champignons ? Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), les Français ne consomment pas suffisamment de légumes, seulement 321 grammes par jour et par personne contre les 400 g préconisés par l'OMS. Ils se placent derrière la Grèce (472 g), l'Italie (440 g), l'Espagne (363 g) et l'Autriche (330 g). Alors avec l'arrivée de l'été et des légumes de saison, colorés et bons pour la santé, c'est peut-être le moment de mettre de côté carottes et pommes de terre (les deux légumes préférés des Français) pour s'intéresser à l'une des stars des marchés français.

Reine de la cuisine méditerranéenne, l'aubergine est une véritable alliée lorsqu'on se lance dans un régime. Pourtant, elle est loin d'être parmi les légumes les plus appréciés des Français. Ovale ou allongée, blanche ou graffiti, italienne ou japonaise... Il existe une grande variété d'aubergines, toutes riches en micronutriments et peu caloriques. L'aubergine est, en effet, un aliment hypocalorique avec ses seulement 25 kcal/100 g. Sa richesse en eau (90%) et en fibres participent à la satiété, à la gestion du poids et à la digestion.

Fini la salade sans vinaigrette et les épinards à l'eau, la texture et la polyvalence de l'aubergine permettent de varier les recettes en découvrant des spécialités tout en se faisant plaisir sans faire exploser le bouton de son jean. Avec une caponata sicilienne, une moussaka (allégée) grecque ou coupée en julienne pour remplacer ses pâtes, riches en glucides, c'est l'occasion de voyager depuis sa cuisine. Moins connu, il y a aussi le jus d'aubergine qui contribue, entre autres, à diminuer le cholestérol et peut avoir des vertus anti-inflammatoire, certains font aussi des infusions à froid avec sa peau.

L'aubergine n'est pas seulement bonne pour le poids, elle favorise également le fonctionnement du foie et de la vésicule biliaire qui évacue les toxines accumulées dans l'organisme, ainsi que du cœur grâce aux antioxydants présents dans sa peau. Comme pour la plupart des légumes, c'est dans la peau que l'on retrouve le plus de nutriments, il vaut donc mieux éviter de l'éplucher.

Cependant, l'aubergine a un défaut, qui peut ruiner un régime : c'est une éponge. Sa peau ne suffit pas à former une barrière absorbante suffisamment efficace contre les graisses lors de la cuisson. Il est donc recommandé d'opter pour une cuisson vapeur, ou au four sans matière grasse ajoutée. Mais rassurez-vous : elle se marie à merveille avec des épices et autres condiments. À part ça, c'est l'un des meilleurs aliments lorsqu'on se lance dans une perte de poids.