L'étonnante réaction de Trump après la mort de deux personnes dans une fusillade en Floride

Le président américain Donald Trump a réagit depuis le bureau ovale après la fusillade qui a fait deux morts et au moins six blessés à l'université d'Etat de Floride, dans la ville de Tallahassee.

Un tireur a fait deux morts et au moins six blessés jeudi 17 avril sur le campus de l'université d'Etat de Floride, à Tallahassee. "Nous avons six patients, dont un dans un état critique et les autres dans un état grave", a expliqué une porte-parole du Tallahassee Memorial Hospital, jointe par téléphone par l'Agence-France-Presse (AFP). Leur état serait désormais "satisfaisant", ont indiqué les médecins de l'hôpital jeudi soir, selon NBC News. Les deux hommes décédés n'étaient pas étudiants d'après le chef de la police de l'Université, rapporte AP. Le suspect, blessé lors de l'interpellation, a également été hospitalisé et placé en détention.

Une terrible nouvelle pour les Etats-Unis à laquelle Donald Trump n'a évidemment pas manqué de réagir. Toutefois, si ses premiers mots ont été relativement classiques, qualifiant les faits de "terribles" depuis le bureau ovale, selon des médias américains tels que CBS News et l'agence AP, le président américain ne s'est pas arrêté là et s'est livré à un discours plutôt étonnant, quoique, au vu de son goût relativement prononcé pour la provocation.

L'ex-magnat de l'immobilier s'est positionné comme "un fervent défenseur du deuxième amendement" de la Constitution, qui assure aux citoyens américains le droit de posséder des armes. "J'ai l'obligation de protéger le deuxième amendement. J'ai fait campagne sur le deuxième amendement, entre autres, et je le protégerai toujours", a affirmé le président américain, estimant que "ce n'est pas l'arme qui tire, ce sont les gens".

"Il n'y a pas de place pour la violence dans la société américaine"

Le gouverneur Ron DeSantis a de son côté adressé ses "prières" pour l'université d'Etat de Floride dans un message diffusé sur X. Kristi Noem, la secrétaire à la Sécurité intérieure, a quand à elle affirmé - toujours sur X - qu'"il n'y a pas de place pour la violence dans la société américaine. Nos pensées accompagnent les victimes et leurs proches". Des propos plus en adéquation avec l'épisode qui vient de se dérouler en Floride ? Plus neutres et dénués d'une quelconque polémique, assurément.

Selon les forces de l'ordre, le suspect de la fusillade âgé de 20 ans serait un étudiant de l'établissement scolaire. Il aurait tiré avec l'ancienne arme de sa mère, agente du shérif du comté de Leon depuis plus de 18 ans. "Il a été intégré au bureau du shérif du comté de Leon et a participé à plusieurs de nos programmes de formation", a déclaré le shérif du compté de Leon, Walt McNeil, d'après AP. "Nous ne sommes donc pas surpris qu'il ait eu accès à des armes", poursuit-il. La police n'a pas encore identifié de mobile.

Ce n'est pas la première fois que l'université floridienne est touchée par des coups de feu. En 2014, un ancien élève avait tué un employé et deux étudiants présents dans la bibliothèque du campus, avant d'être abattu par les forces de l'ordre. Pour rappel, les Etats-Unis ont le plus haut taux de décès par arme à feu parmi les pays développés, avec un nombre d'armes à feu supérieur à celui de leurs résidents. En 2024, plus de 16 000 personnes, sans compter les suicides, ont été tuées par arme à feu, selon l'ONG Gun Violence Archive.