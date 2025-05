Les Français préfèrent ce fromage étranger à la plupart des fromages français !

C'est étonnant mais c'est ainsi : les Français adorent un fromage étranger, ils le préfèrent à presque tous ceux produits en France.

"Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromages ?", se demandait Charles de Gaulle. Plus difficile encore, comment faire pour départager tous ces mets uniques reflétant l'identité des différentes régions du territoire ? Pour cela, rien de mieux que d'établir un classement des fromages préférés des Français pour tenter de cerner leurs habitudes de consommation.

Tout d'abord, il est important de comprendre que près 89% des volumes de fromages achetés en France sont fabriqués avec du lait de vache. Loin, très loin devant les fromages au lait de chèvre (7%), lesquels se placent également nettement devant les fromages au lait de brebis (3%). Des chiffres communiqués par Katar et relayés par FranceAgriMer.

Et malgré la hausse des prix, l'appétit des tricolores n'a pas été altéré, bien au contraire. La consommation de fromage à domicile grimpe très légèrement, de 0,4% en volume en 2023. En effet, plus de 10 000 tonnes de fromage ont été achetées cette année-là. Et ce sont les pâtes pressées cuites qui détiennent la faveur des Français : 35% de leur consommation à domicile. Suivent les pâtes molles avec 25%, les pâtes pressées non cuites (21%), les pâtes fraîches (16%), puis les pâtes persillées (3%).

Mais dans le détail, quels sont les fromages qui font véritablement craquer les Français ? Selon la même étude intitulée "Consommation des produits laitiers en 2023", l'emmental remporte la victoire haut la main (notamment grâce au format râpé, très utilisé sur les pizzas, les pâtes ou les gratins). L'emmental est effectivement le fromage le plus vendu dans les GMS (grandes et moyennes surfaces) françaises avec plus de 156 000 tonnes écoulées en 2023.

En deuxième position de ce classement, vient le camembert avec pas moins de 45 000 tonnes vendues en GMS. Mais le plus étonnant dans cette histoire se situe sûrement à la troisième marche du podium. En effet, le troisième fromage le plus consommé en France... n'est pas Français ! Il est italien, se consomme notamment en été, que ce soit en salade lorsque le soleil commence à pointer le bout de son nez ou encore une fois, sur la pizza : c'est la mozzarella. Les Français en raffolent et en consomment plus de 43 000 tonnes par an. Ils le préfèrent à la plupart des fromages bien de chez nous !

Le top 5 des fromages préférés des Français est complété par la raclette (38 000 tonnes vendues en GMS) et la buchette affinée de chèvre (36 000). S'ils sont tous utilisés majoritairement comme ingrédients dans des préparations, il est important de noter que le camembert, arrivé en deuxième position dans les données de 2023, est le seul à être consommé comme tel. Ces chiffres sont issus d'une étude menée auprès d'un échantillon représentatif de la population française constitué de 20 000 ménages pour les achats de produits laitiers et matières grasses solides avec code barre poids fixe.