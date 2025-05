Eurovision 2025 : l'ordre de passage pour la finale de samedi dévoilé, Louane est assez mal lotie

L'ordre de passage des 26 pays qualifiés pour la grande finale de l'Eurovision a été dévoilé. Samedi, il faudra attendre jusqu'à très tard pour voir Louane et elle n'aura pas la tâche facile.

On va vous épargner les poncifs. "Rendez-vous incontournable des mélomanes", "plus grand concours de chanson du monde", "show continental rassemblant 200 millions de téléspectateurs"... Bref, l'Eurovision fait son grand retour ce samedi, avec une 69e édition qui s'annonce d'ores et déjà palpitante. La France est comme chacun sait représentée cette année par Louane et sa chanson "maman".

Actuellement bien placée dans le top 5 des favoris, voire le top 3 la plupart du temps, la jeune artiste, qui a réussi son entrée en matière ce jeudi lors des dem-finales de l'Eurovision, espère faire aussi bien, voire mieux, que la 4e place décrochée l'an passé par Slimane. Les bookmakers prédisent pour l'heure un match serré entre la Française et surtout les candidats suédois et autrichien, KAJ et JJ, pour la victoire finale.

La finale de l'Eurovision aura lieu ce samedi 17 mai, en direct de Bâle, en Suisse. Les téléspectateurs français pourront suivre la compétition en prime time sur France 2 à partir de 21h. Et les organisateurs ont dévoilé il y a déjà quelques heures l'ordre de passage des 26 artistes qualifiés. Attention : concernant la prestation de Louane, il faudra faire preuve de patience puisque la Française ne montera sur scène qu'en 24e position, juste avant les représentants de Saint-Marin et de l'Albanie, bons derniers.

L'heure de passage de Louane, un gros défi à relever

L'heure de passage de Louane à l'Eurovision devrait donc se situer vers 22h45 voire plus proche de 23h. Cette place dans l'ordre de passage est souvent considérée comme avantageuse, car laissant un souvenir plus proche dans les esprits des jurés et du public. Mais c'est oublier que les votes sont ouverts bien avant la fin du show : depuis 2023 on peut même voter avant la première chanson.

Gros inconvénient en revanche, Louane va chanter juste après les candidats de la Suède, le groupe KAJ archi favori avec son "Bara Bada Bastu ("Allons juste au sauna" en français), qui devrait mettre le feu à la Halle Saint-Jacques de Bâle et qui sera difficile à faire oublier. Passer juste après le mastodonte de l'Eurovision 2025 n'est pas vraiment un cadeau et il faudra redoubler de talent pour marquer les esprits. Louane échappe au moins au numéro de la mort, la deuxième position, considérée comme maudite dans certains pays, notamment anglosaxons. Voici l'ordre de passage complet de cette finale de l'Eurovision 2025 :