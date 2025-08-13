Week-end du 15 août : nouveau pic caniculaire prévu, jusqu'à 41 °C dans le Sud-Ouest

L'épisode de chaleur devrait durer jusqu'à la fin de la semaine. Le pont du 15 août s'annonce très chaud dans la majorité du pays, avec néanmoins un risque d'orages dans certains départements.

Bonne nouvelle pour les vacanciers à la recherche de chaleur : le beau temps devrait dominer la majeure partie de l'Hexagone le week-end du 15 août. Alors qu'une canicule frappe actuellement la France, en particulier dans le Sud et le Centre-Est, "cette chaleur devrait durer jusqu'en fin de semaine prochaine, au moins", selon Météo France.

La journée du jeudi 14 août sera principalement ensoleillée, avec toutefois des risques d'orages dans l'après-midi sur le littoral corse et le Nord-Est. La température baissera légèrement sur le nord et l'est, mais restera "forte en général", selon Météo France. Elle va être comprise entre 35°C et 38 °C l'après-midi dans le Sud-Ouest, un peu plus en Occitanie. En raison des fortes chaleur et d'une végétation sèche, le risque de feux de forêts sera élevé sur tout le pourtour méditerranéen.

Un temps caniculaire jusqu'à la fin de la semaine

Un "nouveau pic caniculaire" est attendu par Météo France pour le week-end du 15 août, notamment vendredi et samedi. La raison ? Une nouvelle zone de hautes pressions sur l'Europe Occidentale, avec un effet "dôme de chaleur". Ainsi, des températures pouvant atteindre (voire dépasser) les 40 °C dans le Sud-Ouest sont attendus. La vague de chaleur sera ainsi "comparable en intensité et en durée à celle d'août 2003" d'après Météo France

Le premier jour du week-end, vendredi, s'annonce déjà très chaud sur une large partie du pays. Les températures maximales atteindront environ 36 °C selon La Chaine Météo, particulièrement dans le Centre-Est et le Sud, des secteurs "à risque" selon l'organisme. Les températures vont également augmenter en Nouvelle-Aquitaine. Elles vont être comprises entre 38 et 41 °C.

Samedi 16 août marquera le rebond de la canicule, en particulier dans le sud de la France. Les températures maximales avoisineront les 38 °C, voire localement 40 °C. Le dôme de chaleur pourrait se mettre en place dans l'Ouest, "avec des pointes à plus de 40 °C", prévient La Chaine Météo. En revanche, elles devraient baisser du côté du Nord-Est.

Dimanche 17 août, "l'épisode caniculaire s'estompe légèrement" mais il continuera de faire chaud dans toute la France avec un soleil toujours bien présent. Les températures devraient baisser du côté de la face Atlantique. La Chaine Météo alerte : "d'autres scénarios voient le maintien de conditions fortement caniculaire". "Le temps restera globalement caniculaire jusqu'en début de semaine prochaine", annonce La Chaine Météo.