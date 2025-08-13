Pluies "intenses", vents, grêle... 12 départements en alerte orages ce mercredi après-midi

Alors que la France traverse une vague de chaleur inédite, 12 départements du Centre, du Sud-Ouest et des Alpes-du-Sud sont placés en vigilance orange pour risque d'orages ce mercredi 13 août.

Météo-France prévoit des orages ce mercredi 13 août, en plus de la canicule qui touche toujours une grande partie du pays. Douze départements du Sud-Ouest (Haute-Garonne, Tarn, Aveyron, Tarn-et-Garonne, Lot), du Centre (Allier, Cher, Nièvre, Loiret, Yonne) et des Alpes-du-sud (Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes) sont placés en vigilance orange pour risques d'orages à partir de 12h jusqu'à la fin de soirée.

Selon le dernier bulletin de Météo-France, ces orages d'été s'accompagneront "de fortes rafales de vent pouvant atteindre 80 à 100 km/h et localement 110 km/h" et "de chute de grêle petite à localement moyenne". Les pluies seront temporairement intenses et accompagnées d'une importante activité électrique.

Des orages "plus virulents et plus généralisés" que ceux de mardi

Les orages seront "les plus intenses" dans ces départements, mais une "extension à quelques départements voisins, notamment du Massif central est possible en fonction de l'évolution des prévisions". L'alerte orage survient alors que cinq départements sont encore en vigilance rouge canicule, avec des températures locales dépassant 40 °C. La chaleur extrême favorise le développement de ces orages, surtout près des reliefs.

L'arrivée de ces orages devrait apporter un léger rafraîchissement sur la moitié ouest du pays, faisant repasser les températures maximales sous les 35 °C. Dans les Alpes-du-Sud, des fortes pluies, localement entre 50 et 70 mm en peu de temps, sont prévues, avec de la grêle parfois de gros diamètre et de rafales pouvant atteindre 80 km/h.

La vigilance orange prendra fin en soirée, vers 22 h. Quant à la vigilance rouge canicule, elle sera levée jeudi matin à 6 h, les départements concernés repassant en orange. Ce mardi, 19 départements avaient été placés en vigilance jaune pour risque d'orages. Dans le Sud Aveyron, un violent orage s'est déclenché aux alentours de 16h. Selon l'observatoire de foudre de Météo ciel, plus de 2 400 impacts de foudre ont été relevés aux alentours de Millau, accompagnés de fortes rafales de vent, de grêles et de fortes précipitations (443 mm/h au plus fort). La température est descendue de près de 20 °C en moins d'une heure, rapporte Midi Libre.

Les orages de ce mercredi seront "plus virulents et plus généralisés" que ceux de la veille, selon Météo-France. En cas de violent orage, l'organisme rappelle qu'il est impératif de "s'éloigner des arbres et des cours d'eau et de se tenir informé" des évolutions météorologiques.