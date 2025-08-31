Orages et pluie-inondation : quels départements ont été placés en vigilance orange ce dimanche ?

Huit départements ont été placés en vigilance orange aux risques d'orages et de pluies-inondation pour cette journée du dimanche 31 août.

Les départements de la Lozère, du Gard, de l'Ardèche, de l'Allier, du Puy de Dôme, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire et de la Côte-d'Or ont été placés en vigilance orange orages et pluie-inondation dans le dernier bulletin de Météo-France. Une alerte qui couvre la journée du dimanche 31 août, selon l'organisme public de météo. "Dimanche soir, un épisode méditerranéen se met en place avec des orages violents caractérisés en particulier par de très fortes intensités pluvieuses. Ils perdurent dans la nuit et au moins jusqu'en matinée de lundi", peut-on lire dans le bulletin météo.

Les précipitations pourront être importantes, elles pourraient générer une accumulation de plus de 80 mm de pluie dans une durée de quelques heures. "On pourra dépasser les 100 mm sur la durée de l'épisode voire jusqu'à 150 mm localement en cas de stationnarité sur les départements les plus au sud", précise aussi Météo-France.

Ce qui pourrait attendre les huit départements concernés, c'est une forte activité électrique et de la grêle accompagnée de rafales puissantes de vent.

Lundi 1er septembre pour la rentrée, ce sont six départements qui seront placés en vigilance orange, comme le rapporte BFMTV. En plus de la Lozère, du Gard et de l'Ardèche, les départements des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse et de la Drôme pourraient être concernés par des pluies/inondations et orages. Les départements limitrophes les plus à l'est pourraient également être impactés, informe Météo-France dans son bulletin.