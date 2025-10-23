Ce robot araignée est capable de construire une maison en 24h... et de remplacer 100 maçons

Créer un robot capable de construire une maison en 24h ? C'est le pari que se sont lancées deux start-up australiennes avec "Charlotte". Ce prototype pourrait non seulement bâtir sur Terre mais aussi sur la Lune.

C'est une nouvelle invention qui pourrait transformer le secteur de l'immobilier dans le futur : deux start-up australiennes, Crest Robotics et Earthbuilt Technology, ont mis au point un robot semblable à une araignée capable de réaliser des constructions en 3D dont des maisons. Cette technologie est présentée comme un outil majeur pour l'avenir du bâtiment, mais elle ne sera pas dédiée uniquement aux habitations terrestres : le robot a été imaginé, d'abord, pour construire les futures habitations lunaires.

Ce prototype est révolutionnaire : grâce à sa capacité de construction, il serait en mesure de bâtir une maison d'une superficie de 200 m² en seulement 24h. Tout cela à la vitesse équivalente d'une centaine de maçons, selon le site de Crest Robotics. Ce robot léger est né de la fusion des capacités avancées de Crest Robotics et des systèmes d'extrusion et de compactage d'Earthbuilt Technology. Un reportage de la chaîne ABC News Australie montre toute l'étendue de ses talents.

Le robot, baptisé "Charlotte", tire son nom et sa conception du monde animal. Ses concepteurs se sont inspirés du mouvement fluide et précis de l'araignée : le robot repose sur huit bras articulés, chacun doté d'un mini-bras secondaire et d'un module d'impression. Cette configuration lui permet de se déplacer sur des terrains irréguliers, de grimper sur des structures déjà construites et d'assembler des éléments de manière autonome.

Earthbuilt Technology a mis au point "un système capable de collecter des matériaux facilement disponibles, tels que du sable, de la terre et des déchets comme des briques concassées, qui seront ensuite liés par un tissu et comprimés pour former les couches d'un bâtiment", comme précisé sur le site de Crest Robotics. Fixé au train d'atterrissage du robot, ce système va permettre au robot de superposer des couches successives de ce matériau de construction compressé.

Contrairement aux robots industriels fixes, Charlotte est autonome, mobile et adaptable. Elle embarque une intelligence artificielle capable d'analyser en temps réel son environnement et d'ajuster sa méthode de construction : dosage du béton, orientation des parois, ou vitesse d'impression.

Enfin, le robot présente deux avantages : son faible coût ainsi que sa faible émission de carbone. Sa création doit permettre de faire progresser les explorations lunaires, car des habitations y seront construites, mais aussi à créer des maisons abordables et durables à grande échelle sur Terre pour résoudre la pénurie de logements causée par des ralentissements de construction. Le robot Charlotte est encore en développement, et devrait être disponible d'ici quelques années.