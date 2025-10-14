Normandie. La "ferme des Le Pen" transformée et labellisée "patrimoine d'intérêt régional"

La ferme de Malassise, en Seine-et-Marne est bien connue de la famille Le Pen. Depuis quelques années, elle a radicalement changé autour d'un projet qui n'a rien de politique.

Fut un temps, la famille Le Pen était en terrain conquis dans cette ferme de Seine-et-Marne. Jean-Marie Le Pen y est venu tenir des réunions publiques. En 2019, sa fille était aussi venue au Domaine de la Malassise, à Mormant, en meeting sous un hangar face à 500 sympathisants, en pleine campagne pour les élections européennes. À l'époque, elle se prêtait avec plaisir au jeu des selfies et du bain de foule, mais ça, c'est désormais de l'histoire ancienne.

Depuis 2023, le domaine de quatre hectares est la propriété de Pauline Albenque, qui a racheté les lieux. Avant de poser ses valises ici, elle n'avait jamais entendu parler du lien entre les Le Pen et cette ferme. "J'ai appris cette histoire après avoir acheté la ferme. Depuis, le parti m'a d'ailleurs contactée car ils avaient l'habitude de réserver les lieux, mais j'ai décliné", confie-t-elle auprès de La République de Seine-et-Marne.

Aujourd'hui, les locaux de la ferme n'auront plus aucun rapport avec le parti à la flamme, ni avec la politique de manière générale. La nouvelle maîtresse des lieux, âgée de 39 ans, a racheté le domaine pour un grand projet rural. Elle souhaite d'ailleurs garder l'authenticité de la bâtisse et la cultiver. "On a donc créé notre service traiteur et développé l'activité agricole de la ferme avec une parcelle dédiée au maraîchage, dont du bio", explique-t-elle. Il faut dire que cette ferme a un potentiel immense, l'ouvrage est labellisé "Patrimoine d'intérêt régional", rien que ça. Sur les quatre hectares disponibles, un est consacré à la culture de poires, fraises, kakis et autres tomates.

Mais ce n'est pas tout ! Pauline Albenque propose également la "location de salles pour l'événementiel, un service traiteur et des activités agricoles et pédagogiques", précise le journal local. "Pour faire vivre le domaine", des projets pédagogiques sont à l'étude, notamment pour faire "découvrir le fonctionnement du lieu (...) l'idée est de créer de l'attractivité économique", indique la jeune propriétaire. Disponibles à la location pour des mariages, ou des séminaires, par exemple, ces locaux n'ont plus vocation à accueillir un seul meeting politique, "peu importe l'orientation des partis", dit-elle.

"C'est vrai que le RN s'est réuni là-bas à plusieurs reprises", se rappelle Pierre-Yves Nicot, maire (SE) de Mormant. La "ferme des Le Pen" ou "ferme du RN" comme elle est surnommée a donc radicalement changé depuis maintenant deux ans. En 2016, elle recevait encore Jean-Marie Le Pen, dans le cadre du lancement du Comité Jeanne d'Arc de Seine-et-Marne, avant d'accueillir sa fille, Marine, par deux fois en 2019 puis en 2020.