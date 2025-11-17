Ces 5 armes embarquées dans l'avion Rafale sont monstrueusement destructrices (et extrêmement chères)

Le Rafale est le seul chasseur au monde capable d'emporter 1,5 fois sa propre masse. Les armes qui peuvent être embarquées à son bord sont impressionnantes, autant par leurs caractéristiques que leur prix.

Le dernier accord entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky prévoit la livraison par la France "de 100 Rafale, avec leurs armements associés" a déclaré l'Elysée ce lundi 17 novembre. Les deux chefs d'Etat se sont retrouvés sur la base militaire aérienne de Villacoublay ce lundi pour évoquer le renforcement des moyens de défense de l'Ukraine, notamment la lutte antidrones élevée au rang de priorité par la présidence française après les récentes frappes russes.

Le président ukrainien a manifesté son intérêt pour les avions de combat ces dernières semaines. Fin octobre, il indiquait mener "trois discussions parallèles avec les Suédois, les Français et les Américains" dans le but de constituer une flotte de 250 nouveaux avions. Il a donc acté la livraison de 100 Rafale et pour rappel, cet appareil est le seul chasseur au monde capable d'emporter 1,5 fois sa propre masse.

Il a la possibilité d'embarquer des armes hors normes, dont le prix peut rapidement s'envoler. Dans la catégorie des armements "Air-Sol", l'AASM - une bombe guidée - fait partie de ces monstres. Elle est constituée d'un kit de guidage et d'un kit d'augmentation de portée, permettant de transformer des corps de bombe standard en armements guidés de précision. Son propulseur lui confère une portée supérieure à 50 km, son prix : 350 000 euros. De quoi réfléchir à deux fois avant de larguer un engin de ce type.

De son côté, le missile Air-Air MICA, d'une valeur de 590 000 euros, permet le guidage de quatre munitions tirées simultanément jusqu'à ce que chaque autodirecteur prenne en charge sa propre cible. Il n'est autre que le premier missile à électronique entièrement numérisée. Dans la catégorie de l'armement de pointe envisageable à bord d'un Rafale, existe également le missile de croisière SCALP, destiné aux frappes conventionnelles en profondeur sur des objectifs durcis ou de haute valeur. Il est opérationnel depuis 2003 pour la somme de 626 000 euros. Sa portée est de l'ordre de 400 km, comme indiqué par omnirole-rafale.com.

Ce n'est pas tout ! Le GBU-12, une bombe guidée laser de 250 kg, fait également figure de folie sur un aspect en particulier. Pas par son prix, compris entre 52 000 à 67 000 euros, ce qui est difficilement comparable avec les outils précédemment cités, mais plutôt par ses performances et notamment sa précision : il peut atteindre sa cible à un mètre près seulement pour un poids de 273 kg.

Côté "emports spécifiques", là aussi, les possibilités sont immenses pour équiper le Rafale. Le missile anti-navire MBDA AM-39 mesure près de 5 mètres de long et dispose d'une portée de 180 km. Le missile stratégique MBDA "ASMP-A" présente lui l'avantage d'une portée plus importante, 500 km en haute altitude, sa masse au lancement avoisine les 900 kg pour une longueur de 5,40 m. Au total, la facture pourrait s'élever entre 7 et 8 milliards d'euros pour l'Ukraine. Le financement pourrait être réclamé en une seule fois ou divisé en différents acomptes à verser avant la production des avions.