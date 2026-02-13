Sophie Adenot : ce record de rapidité qu'elle détient, aucun homme européen n'a fait mieux

L'astronaute Sophie Adenot s'est envolée pour l'ISS ce vendredi 13 février, dans le cadre de la mission Epsilon. Son départ marque un impressionnant record de rapidité pour un astronaute européen.

Sophie Adenot est en route pour la station spatiale internationale. La Française, colonel de l'Armée de l'air et de l'espace et astronaute de l'Agence spatiale européenne (ESA), s'est élancée ce vendredi 13 février 2026 pour une mission de longue durée, avec l'envol de la fusée SpaceX. Peu après 11 heures, les moteurs Merlin de la fusée Falcon 9 se sont allumés sur le pas de tir SLC-40 du Centre spatial Kennedy, en Floride. Quelques minutes plus tard, elle était dans l'espace. Le vol doit durer une trentaine d'heures avant l'arrivée de l'équipage dans la station spatiale internationale.

C'est depuis la capsule Crew Dragon que Sophie Adenot a prononcé ces premiers mots dans l'espace, remplis d'espoir et d'optimisme pour le futur, après le décollage vers l'ISS de sa fusée Falcon 9 : "Prenons soin les uns des autres, osons rêver grand ensemble et continuons à viser toujours plus haut. C'est ainsi que l'humanité progresse".

Première bonne nouvelle : le décollage a été qualifié de "remarquable" par l'administrateur de la NASA. C'est d'ailleurs la première fois qu'un vol s'envole vers l'espace à la date d'un vendredi 13 : "C'est une époque incroyable" souligne de son côté et avec le sourire le responsable du programme d'équipage commercial, Steve Stich.

L'astronaute française a également obtenu les félicitations de la première femme française à s'être rendue dans l'espace en 2001 lors de la mission éphéméride avec pour objectif de se rendre sur l'ISS, Claudie Haigneré. En assistant à ce vol historique, Sophie Adenot, alors âgée de 14 ans avait eu "le déclic" qu'elle aimerait à son tour aller dans les étoiles. 25 ans plus tard, la voici dans l'espace à bord de Falcon 9.

"Je ne me fais pas de souci sur le fait que tu vas être excellente et que ça va se passer magnifiquement bien et que la mission va être parfaitement réussie'. Et puis je lui dis, 'emporte-nous avec toi pour nous raconter, nous faire partager, nous donner envie, réveiller un petit peu ces étincelles'", a déclaré Claudie Haigneré, désormais marraine de la Cité de l'Espace de Toulouse, dans les colonnes d'ICI Occitanie.

Excellente, Sophie Adenot l'était déjà avant même de s'élancer vers l'espace. En effet, son départ dans l'ISS marque un record de rapidité pour un astronaute européen, avec seulement deux ans et dix mois écoulés entre le début de sa formation et son départ pour l'espace. L'astronaute de 43 ans a commencé sa formation d'astronaute de l'ESA en 2023. Avant cela, Sophie Adenot avait intégré l'Armée de l'air pour devenir pilote. Un sacré parcours et un sacré record !