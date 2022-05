Jean Castex : à Matignon, une passation de pouvoirs sérieuse avec Elisabeth Borne

CASTEX. Jean Castex sera donc remplacée par Elisabeth Borne en tant que Premier ministre, la passation se déroulera en fin de journée, cers 19h.

[Mis à jour le 16 mai 2022 à 19h16] C'est donc officiel, ce lundi 16 mai, Jean Castex a remis sa démission à Emmanuel Macron et quitte l'hôtel de Matignon comme Premier ministre. Il est remplacé par Elisabeth Borne, ancienne ministre des Transports. L'Élysée l'a annoncé dans un communiqué. Pour Emmanuel Macron, cette démission de Jean Castex lance le remaniement ministériel ; en remerciant d'abord son collaborateur à la tête de l'exécutif puis en annonçant le nom de son remplaçant.

La passation de pouvoirs entre Jean Castex et Elisabeth Borne devrait avoir lieu ce lundi soir, vers 19h à Matignon pour une prise de fonction solennelle et investie d'un cérémoniel marqué, pour donner un peu d'envergure à ce changement de chef du gouvernement. En réalité, la démission de Jean Castex est déjà politiquement actée depuis des semaines, il avait indiqué qu'il quitterait Matignon rapidement après la réélection du chef de l'Etat et avait donc déjà lancé une nouvelle séquence pour l'exécutif. Emmanuel Macron a donc gouverné trois semaines avec un Premier ministre sur le départ, déjà un pied dehors.

Une fois le nouveau Premier ministre nommé, le président de la République prendra sans doute quelques heures supplémentaires pour communiquer la liste des nouveaux ministres ; il est même probable que la composition du nouveau gouvernement ne soit connue que ce mardi ou ce mercredi.

Démissionnaire, Jean Castex va devoir être remplacé au poste de Premier ministre. Depuis plusieurs jours, c'est la grande réflexion dans laquelle s'est véritablement engagé Emmanuel Macron. Si le chef de l'Etat avait, à n'en pas douter, plusieurs noms déjà en tête avant même l'issue de l'élection présidentielle, les scores affichés au 1er et 2e tour par ses adversaires ont pu rebattre les cartes, le président de la République cherchant à nommer une personnalité au profil capable de mener les grandes réformes qu'il souhaite engager pour le quinquennat à venir, tout en étant "attaché à la question sociale, environnementale et productive" et "directement chargé de la planification écologique."

La liste des prétendants à Matignon s'allonge de jours en jours mais une tendance semble tout de même se dégager : ce sont davantage des femmes qui sont régulièrement citées pour prendre la succession de Jean Castex. Le nom qui revient le plus pour prendre la tête du gouvernement est celui d'Elisabeth Borne, actuelle ministre du Travail. Mais d'autres hypothèses sont évoquées, comme la nomination d'Audrey Azoulay, actuelle directrice générale de l'Unesco et ancienne ministre de la Culture, celui de Marisol Touraine ou encore de Valérie Létard.

Une coupure, loin de Matignon

Au Parisien, le futur ex-Premier ministre a indiqué qu'il comptait couper avec l'environnement et la pression si singulière à l'exercice du pouvoir. "On est à la fin d'un cycle, personne n'est propriétaire de sa charge. J'espère seulement que je suis meilleur en sortant qu'en arrivant. [...] Je vais retourner dans mes Pyrénées, il faut que je repeigne mes volets et ma rambarde qui ont pris un coup pendant deux ans", disait-il au journal, qui indiquait dimanche que son départ aurait lieu dans "quelques heures".

Le Premier ministre a déjà prévenu tous les ministres, il a organisé un dernier dîner à Matignon le jeudi 12 mai. Un véritable pot de départ avec discours de remerciement, repas de fête et cadeau de la part de son équipe gouvernementale presque au complet, Jean-Yves Le Drian et Clément Beaune étant les seuls manquant à l'appel. Le maillot du XV de France, dédicacé par ses collègues, symbolise bien cette toute fin de mandat, Jean Castex ayant déclaré "Pour ma part l'aventure se termine". Les messages d'adieux chaleureux se sont succédés sur les comptes Twitter des ministres, de Gabriel Attal, le porte-parole du camp LREM qui a écrit "Un honneur et un bonheur d'avoir servi la France auprès de Jean Castex", à Olivia Grégoire, la Secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale, solidaire et responsable qui a estimé qu'il lui avait prodigué "une leçon rare", à la hauteur de "l'homme". Après un mandat riche en "épreuves" (propos rapportés par Le Parisien), le Premier ministre vivait en effet sa dernière semaine dans sa fonction de chef de gouvernement, après deux semaines de rab effectuées à la demande d'Emmanuel Macron.

Faut-il s'attendre à ce qu'il tente de briguer d'autres mandats ? La réponse est non. Un non définitif : Jean Castex va faire ses bagages, remplir ses cartons et ne les faire livrer ailleurs qu'à son domicile. Car alors qu'il était pressenti pour décrocher un nouveau ministère (la Justice ou l'Education nationale), le Premier ministre va bel et bien quitter le gouvernement et ne sera pas présent dans le futur organigramme, comme l'annonçait Franceinfo. Direction les vacances pour l'ancien "M. Déconfinement", éprouvé par la fonction. Jean Castex ne devrait d'ailleurs pas occuper une nouvelle fonction politique de premier plan, lui qui a refusé de se présenter aux législatives ainsi qu'aux sénatoriales de 2023, comme l'avançait Franceinfo. A court terme, dès la nomination de son ou sa successeur, il fera une pause... Pour le bras droit d'Emmanuel Macron, des vacances s'imposent.