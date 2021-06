Résultat de Laurent Wauquiez aux régionales : quel score au premier tour ?

Le président sortant de la région Auvergne-Rhône-Alpe brigue un deuxième mandat. Les sondages lui prêtaient une avance considérable dans les suffrages du premier tour et le donnaient vainqueur au second scrutin.

Laurent Wauquier compte bien se faire réélire à la présidence de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les président sortant sont souvent donnés favoris lorsqu'ils briguent un nouveau mandat et c'était particulièrement le cas pour Laurent Wauquiez. L'ancien président du parti Les Républicains jouit d'une forte notoriété selon l'enquête Ipsos pour France Télévision et Radio France, 53% des personnes habitant la région et interrogées disaient avoir une bonne opinion de lui, contre 31% pour la socialiste Najat Vallaud-Belkacem et moins de 10% pour tous les autres candidats.

Quels résultats aux régionales ?

Attention, un sondage ne donne qu'une indication sur l'opinion à un instant T, tout peut changer. Jusqu'à vendredi toutes les enquêtes donnaient Laurent Wauquiez en tête au premier et au second tour des élections régionales. Le dernier sondage OpinionWay pour CNEWS, publié le 14 juin, lui accordait 13 points d'avance sur le candidat du Rassemblement national. Le Républicain engrangeait 35% des suffrages contre 22% pour Andréa Kotarac. Bruno Bonnell (LREM) était donné à 15%, la socialiste Najat Vallaud-Belkacem à 11% et Fabienne Grébert (EELV) à 10% de façon à pouvoir se maintenir au second tour. Le candidat à sa succession creusait l'écart lors du deuxième scrutin selon la même enquête. L'institut de sondage lui prêtait cette fois 39% des intentions de vote soit 16 points de plus sur son adversaire du RN (23%). La gauche se replumait grâce au potentiel rassemblement des candidats, et l'écologiste talonnait André Kotarac avec 22% des voix, Bruno Bonnell (LREM) était crédité de 16% des voix.

Laurent Wauquiez accusé de "clientélisme"

Tout au long de son mandat, les décisions du président sortant ont ponctuellement était jugée comme clientéliste et ses adversaires n'ont pas manqué de rappeler certaines de ces polémiques. La communication de Laurent Wauquiez, très rodée et omniprésente dans la région, a été au cœur du sujet notamment avec la multiplication des panneaux bleus à l'entrée des communes subventionnées par la Région ou d'autres affiches presque publicitaires arborant le slogan "Auvergne-Rhône-Alpes, la région la mieux gérée de France". Ces opposants politiques y voit un conditionnement de l'aide de la Région mais le candidat républicain ne s'en cache pas vraiment : "On les assume totalement. Je n'ai aucun état d'âme à ce qu'on explique aux gens à quoi sert leur argent". Mais les démarches sont encore moins tolérées lorsqu'elles ont lieu dans un contexte électoral, et selon le Canard enchaîné du 16 juin, plusieurs centaines de maire d'Auvergne-Rhône-Alpes appelaient à voter pour Laurent Wauquiez dans des courriers adressées aux administrés. La stratégie n'est pas passé auprès d'Europe-Ecologie-Le Verts : "EELV Rhône-Alpes est révolté par ces méthodes clientélistes d'un autre âge. Elles démontrent un profond irrespect pour les électeurs et leur liberté de conscience. Chaque électeur a le droit de se faire son avis, sans subir des méthodes intrusives, de la part de son maire, l'élu le plus proche et le plus apprécié des habitants" rapportait Rue89Lyon. Le Parti socialiste n'est pas non plus resté silencieux porté par la voix de Najat Vallaud-Belkacem : "C'est le résultat de la politique clientéliste et démagogique de Wauquiez. Les maires contactés ont dû se dire : " dans un futur proche si je veux une subvention pour ma commune, il faut que je participe à la campagne ". C'est indigne d'une démocratie mature et ça abîme la conscience civique. On vote dimanche sur les compétences que la loi a dévolues aux régions et non sur les city-stades".