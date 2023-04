"Marlène Schiappa dans Playboy : des photos et des piques appuyées"

Les photos de Marlène Schiappa dans le magazine Playboy ont été dévoilées. La ministre justifie son choix dans les colonnes du magazine, non sans sarcasmes, et en s'attardant sur ses engagements pour la cause des femmes et l'égalité des genres.

[Mis à jour le 5 avril 2023 à 14h04] Photographiée en Marianne moderne pour la une de Playboy, Marlène Schiappa se voudrait presque allégorie de l'émancipation féminine et même plus : de la liberté sexuelle des femmes. La ministre, dont l'initiative a déplu jusqu'à Matignon, présente son interview et les clichés accordés au magazine de charme consulté par Linternaute comme un acte militant.

Et pour preuve, l'ancienne secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes s'est accrochée à une même rengaine au fil de ses réponses : "Il ne faut pas juger les femmes mais les soutenir quel que soit leur choix". Une réponse indirecte aux critiques qui la visent depuis l'annonce de sa présence dans les pages du magazine à la réputation sulfureuse ? Le gouvernement lui-même a désapprouvé cette intervention, "inappropriée" selon les mots de la Première ministre, d'après les indiscrétions de franceinfo.

Cette communication voulue "disruptive" est pourtant la marque de fabrique de Marlène Schiappa qui rappelle elle-même auprès de Playboy que "l'authenticité, la sincérité et le fait d'être cash" la caractérisent. C'est avec ce ton très libre, et peu formel, que la ministre a mis l'accent sur la liberté sexuelle, l'autonomisation et l'émancipation des femmes, des sujets fondamentaux, "n'en déplaisent aux rétrogrades", assume-t-elle.

Les photos de Marlène Schiappa dans Playboy dévoilées

Marlène Schiappa dans une robe moulante couleur chair, drapée dans un épais tissu rouge sur un fond bleu nuit. Marlène Schiappa en robe bouffante blanche et cocarde tricolore sur le cœur. Marlène Schiappa parée d'une robe moulante blanche façon Marianne, drapeau Français en main. Et enfin, Marlène Schiappa dans une robe moulante bleue et brillante, cape bleue nuit sur le dos toujours accompagnée du drapeau tricolore. Telles sont les légendes que l'on pourrait accoler aux photos de Marlène Schiappa qui seront publiées dans le magazine Playboy et que Paris Match a dévoilées dès mardi. Objectif ? Symboliser une Marianne décomplexée, rapporte l'hebdomadaire. Ces nouveaux clichés sont également disponibles dans le tweet ci-dessous :

Egalité hommes femmes, le combat de Marlène Schiappa

Indéniablement, la condition féminine est au cœur de l'entretien de Marlène Schiappa dans Playboy. Si la ministre a été la figure gouvernementale de cette lutte de 2017 à 2020, aujourd'hui ce n'est plus d'elle dont dépend ce portefeuille mais de la secrétaire d'Etat, Isabelle Rome. La voix de Marlène Schiappa est-elle donc toujours aussi légitime ? Assurément pour l'interviewée qui soutient que "faire en sorte que femmes et hommes aient les mêmes droits" est son combat politique. Si l'engagement est justifiable, ses liens avec l'Economie sociale et solidaire et la Vie associative ministère, auquel Marlène Schiappa a été nommé en août 2022, sont flous.

A plusieurs reprises, la ministre a rappelé son investissement dans la cause de l'Egalité entre les femmes et les hommes notamment son intervention à l'Onu en mars 2023 à l'occasion de la 67e session de la Commission de la condition de la femme. Sujet sur lequel "la France est leader", souline Marlène Schiappa. Laquelle ajoute défendre un "féminisme universel" qui considère "intolérable pour les filles des autres ce qu'on trouve intolérable pour nos propres filles" et ce sur toute la surface du globe.

"Jai vécu des agressions"

Le discours de la ministre fait aussi un détour sur "la protection des femmes face à la violence [qui est] fondamentale", que les atteintes aient lieu dans la sphère professionnelle ou soient conjugales. "'Chez soi' est supposé être l'endroit où l'on est à l'abri, en relâche, pas en vigilance. Or, c'est là que l'on recense le plus de violence", a insisté la ministre. Ces violences parfois banalisées, Marlène Schiappa confesse ne pas y avoir échappé sans vouloir s'y attarder : "J'ai évidemment et comme beaucoup de femmes vécu des comportements déplacés et même des agressions ou des violences de la part d'hommes. Je n'ai jamais souhaité le raconter en détail, parce que ça ne regarde que moi et parce que je ne veux pas faire de la victimisation. Je suis engagée aujourd'hui non pas par rapport à ce que j'ai pu vivre, mais par rapport à ce qui doit bénéficier à toutes les autres femmes en termes de protection et de droits."

Marlène Schiappa, une liberté de ton qui embarrasse l'exécutif ?

Après une interview du président de la République dans Pif, l'annonce de la couverture de Playboy avec Marlène Schiappa n'a été qu'une deuxième surprise dans la communication gouvernementale. Seulement, celle-ci a pris de court et embarrassé l'exécutif puisque personne à l'Elysée, ni à Matignon n'était au courant de cet entretien, selon les informations de RTL. Pourtant, comme le rappelle la radio, les entretiens réalisés dans les médias par les différents membres du gouvernement sont habituellement validés auparavant au sommet de l'Etat.

Si les critiques issues de la majorité se sont faites rares, Marlène Schiappa a tout de même été pointée du doigt, décrite "en roue libre" ou responsable d'un "vrai problème de messages qu'on fait passer". Mais la première femme politique à faire la une de Playboy n'en n'est pas à sa première sortie remarquée. La ministre avait notamment été une des premières personnalité de la majorité à accorder de l'importance à la visibilité de son camp politique dans l'émission TPMP de Cyril Hanouna abonné aux buzz.

Et si ces choix de communication étaient pensés pour faire entendre son discours ? "C'est parfois un peu frustrant, j'ai passé plusieurs jours à l'ONU à défendre la condition des femmes dans le monde et très peu de gens en parlent, d'ailleurs merci Playboy d'en parler ! En revanche, si je crée un buzz ou une polémique, tout le monde va en parler", a-t-elle fait remarquer au magazine de charme, comme en écho à la polémique que suscite sa photo en couverture du magazine au lapin dans l'édition du 6 avril.

A en croire Marlène Schiappa, sa communication est surtout du fait de sa personnalité : "Je suis assez naturelle, ceux qui me connaissent, qui m'aiment ou qui ne m'aiment pas, me reconnaissent tous le fait d'être sincère et authentique dans ce que je dis", sans oublier la manière ou le support dans lequel cela est dit. Une sincérité qui s'avère être un "atout" même si la ministre reconnait que "c'est assez difficile quand on est une femme politique de trouver le bon dosage". Comme solution, l'interviewée dit jouer la carte du naturel : "Je ne cherche pas à ressembler à qui que ce soit, je suis déjà Marlène Schiappa et c'est assez difficile comme ça".

Un dossier de 12 pages est dédié à la secrétaire d'Etat dans la prochaine édition de Playboy. Le magazine de charme, arrivé en France dans les années 1970, a opéré une refonte de sa ligne éditoriale en 2016 en se voulant plus raffiné. Le magazine a également dévoilé la photo de couverture.

L'apparition future de Marlène Schiappa dans Playboy a de quoi surprendre. Mais ce n'est pas la première fois que la secrétaire d'Etat fait parler d'elle pour ses choix. Membre des gouvernements Philippe et Castex, l'ancienne adjointe au maire du Mans a été omniprésente dans les médias et s'est souvent retrouvée sur le plateau de plusieurs émissions de C8 animées par Cyril Hanouna. Ce qui n'avait pas manqué de faire naître de vives critiques à l'époque. Discrète depuis son retour au gouvernement, Marlène Schiappa est également fréquemment critiquée pour avoir fait paraître pas moins de 30 livres, dont 14 durant ses fonctions à la mairie du Mans et 12 depuis qu'elle occupe une fonction ministérielle.

Magazine qui a vu le jour aux États-Unis, Playboy a débarqué en France en 1973. À l'époque, des actrices françaises telles que Jane Birkin ou Romy Schneider y posent en une. Les ventes se poursuivent dans les années 1980, avant une chute au cours des années 1990, et l'édition française se rapproche de ce qui paraît outre-Atlantique. Le magazine vivote et cesse de paraître en janvier 2011. Cinq ans plus tard, une nouvelle édition est mise à la vente. Depuis décembre 2016, Playboy est désormais trimestriel, avec une nouvelle ligne "sans nudité frontale", comme l'avait indiqué à l'époque David Swaelens-Kane, un des repreneurs de la publication, au Point. Le dernier numéro est paru en janvier 2023.

"Playboy n'est plus un journal de fesses comme avant, mais un mook (mi-livre, mi-magazine) trimestriel intello et branché de presque 300 pages", a déclaré ce samedi 1er avril Jean-Christophe Florentin, éditeur de Playboy, admettant tout de même qu'on y trouve "encore quelques filles déshabillées". Marlène Schiappa "a bien compris que Playboy n'est plus une publication de vieux machos, mais pouvait au contraire être un instrument de la cause féministe", a-t-il poursuivi. Des propos rapportés par BFMTV.