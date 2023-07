Gabriel Attal : un ministre de l'Education nationale à la hauteur à la place de Pap Ndiaye ?

GABRIEL ATTAL. Le ministre a été nommé à l'Éducation nationale ce jeudi 20 juillet 2023. Gabriel Attal convoitait cette fonction lors du précédent remaniement. Une rentrée très tendue attend le futur locataire de l'hôtel de Rochechouart.

Gabriel Attal, le benjamin du gouvernement, a été nommé ministre de l'Éducation nationale. La nomination a été officialisée ce jeudi 20 juillet 2023. Le ministre de 34 ans, convoitait déjà ce portefeuille de premier plan il y a un an, lors du précédent remaniement. Avec cette nouvelle fonction, il continue de gravir les échelons de la politique. Le jeune politique a déjà œuvré dans les coulisses du ministère de l'Éducation nationale, où il a été secrétaire d'État auprès du ministre Jean-Michel Blanquer de 2018 à 2022. Sa nomination à la tête du ministère de l'Éducation nationale est un nouveau signe de confiance du président de la République, dont le ministre est proche.

Le ministre a eu ce qu'il désirait et doit dès à présent se montrer à la hauteur de la tâche, car le ministère de l'Education nationale n'est pas le maroquin le plus facile à gérer. Jean-Michel Blanquer et Pap Ndiaye en savent quelque chose. Alors que la pause estivale doit débuter à la fin du mois de juillet, le nouveau ministre de l'Education nationale doit reprendre les dossiers en cours tout en préparant la rentrée. Laquelle pourrait être mouvementée avec un pacte enseignant censé faire évoluer la rémunération des professeurs loin de faire l'unanimité. Des chantiers concernant le bac ou l'admission post-bac pourraient aussi rythmer les premières heures de son mandat. "Pour l'année prochaine, nous avons absolument besoin de changer les choses, la situation actuelle ne convient pas", avait reconnu le futur prédécesseur de Gabriel Attal en juin dernier. Ce travail incombera désormais au nouveau ministre.

L'Education nationale est un ministère que Gabriel Attal connait déjà, du moins en partie. Entre 2018 et 2020, le politique était secrétaire d'Etat auprès de Jean-Michel Blanquer, il avait notamment la main sur le dossiers liés à la jeunesse et à la mise en place du service national universel (SNU). Désormais, c'est à la tête du ministère que l'étoile montante de la majorité se trouve. Et cette nomination a un goût de victoire, puisque le ministre n'avait pas caché son désir d'être responsable de ce portefeuille lors du début du second mandat d'Emmanuel Macron.

Cité à plusieurs reprises pour différents ministères, dont celui de l'Education nationale, en 2022, Gabriel Attal qui était à l'époque porte-parole du gouvernement avait finalement atterri à Bercy aux côtés de Bruno Le Maire, en tant que ministre des Comptes publics et du Budget. Une nomination qui ne concernait pas un ministère de plein exercice comme on pouvait s'y attendre, sonnait déjà comme une promotion pour le trentenaire. Gabriel Attal a d'ailleurs profité de cette fonction pour montrer ses qualités de politiques, de gestionnaire et de communicants.

Biographie

Qui est Gabriel Attal ?

Si Gabriel Attal a du bagout lorsqu'il est question de politique, l'homme est plus discret sur sa vie personnelle et étonnement, rien ne prédestinait le jeune homme à se lancer dans la vie politique. Son père, Yves Attal, décédé en 2015 d'un cancer, était avocat et producteur de cinéma tandis que sa mère, Maire de Couriss, travaillait dans une société de production. Né en 1989 à Clamart dans les Hauts-de-Seine, c'est à Paris que Gabriel Attal grandit avec ses trois sœurs. Depuis la famille Attal s'est agrandie avec l'adoption du fils d'une cousine germaine décédée aux alentours de 2015, Nikolaï, dont le ministre a avoué à Gala être très proche.

L'attrait pour la politique de Gabriel Attal est né lors de la présidentielle de 2002, qui oppose Jean-Marie Le Pen à Jacques Chirac au second tour. Le ministre n'a alors que 13 ans, mais suit ses parents dans une manifestation contre le Front national. Ce sens politique se ressent plus tard dans les choix d'étude de Gabriel Attal, aujourd'hui diplômé de l'Ecole alsacienne, de Science Po Paris pour un master en affaires publiques, et d'une licence de droit passée à l'université Paris II Panthéon-Assas. C'est un stage de fin d'étude obtenu au sein de l'Assemblée nationale qui fera la jonction entre le parcours universitaire et la carrière politique de Gabriel Attal.

C'est sous l'étiquette du PS que Gabriel Attal a fait ses premiers pas en politique, en 2006, pour soutenir la candidature de Ségolène Royal à l'élection présidentielle de 2007. Mais déjà le jeune homme défendait une vision de la gauche où les valeurs humanistes devaient côtoyer le libéralisme. Après des prises de position et du militantisme politique durant ses études à Sciences Po Paris, Gabriel Attal se fait une place à l'Assemblée nationale puis au cabinet du ministre de la Santé en 2012 et, jusqu'en 2017, auprès de Marisol Touraine. Il y tient le rôle de conseiller politique et est souvent à l'origine des discours officiels.

L'année 2017 est un tournant dans la biographie de Gabriel Attal, qui troque le PS pour LREM et rejoint le mouvement d'Emmanuel Macron dès sa création. Il se lance d'ailleurs dans la course des législatives dans la 10e circonscription des Hauts-de-Seine et l'emporte. Intégré au noyau du parti et remarqué pour son aplomb et son sens politique aiguisé, malgré son jeune âge, il est propulsé au rôle de porte-parole de La République en Marche en 2018 jusqu'à son entrée au gouvernement.

Gabriel Attal est nommé secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Education nationale à 29 ans, et devient le plus jeune membre du gouvernement de la Ve République. Un jeune âge qui le fait apparaître aux yeux de certains comme un "prodige" ou une "étoile" de la politique. Loin de faire de la figuration, le jeune homme porte des dossiers importants du quinquennat comme le service national universel. Ses efforts et ses performances dans les médias sont appréciés en haut lieu et lui ouvrent la voix pour devenir porte-parole du gouvernement, soit secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, en juillet 2020, puis ministre de l'Action et des Comptes publics pour le deuxième mandat d'Emmanuel Macron en mai 2022. Gabriel Attal gravti une nouvelle marche le 20 juillet 2023 en étant nommé à la tête du ministère de l'Education nationale.