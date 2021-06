Résultat de Marlène Schiappa aux régionales : quel score au 1er tour ?

Membre du gouvernement, Marlène Schiappa s'est lancée à l'assaut des régionales et est tête de liste de Laurent Saint-Martin à Paris.

Elle est l'une des membres du gouvernement en course pour les élections régionales, Marlène Schiappa, ministre déléguée à la Citoyenneté est la tête de liste de Laurent Saint-Martin à Paris. La candidate s'est engagée "corps et âme" dans la campagne même si selon le tout dernier sondage Ipsos réalisé le 15 juin 2021 pour Cnews, la liste LREM était positionné assez loin au premier tour. Attention, un sondage ne donne qu'une indication sur l'opinion à un instant T, tout pouvait encore changer. Créditée de 15%, la liste se retrouvait juste devant la liste des EELV de Julien Bayou à 13% et deux points derrière celle de Jordan Bardella. Loin devant, on retrouvait la liste de Valérie Pécresse à 34%.

Au second tour, la liste dans laquelle figure Marlène Schiappa atteignait timidement les 17% dans une quadrangulaire au second tour, toujours très loin derrière la liste de Valérie Précresse donnée à 34% au premier tour. Julien BAYOU (PS-LFI-EELV) était crédité de son côté de 27% contre 17% pour la liste du Rassemblement national. Pour rappel, il faudra attendre 20h ce soir pour découvrir le score de Marlène Schiappa au premier tour de ces régionales, les premières estimations seront d'ailleurs données sur cette page vers 20h.

Pour renverser la tendance et éviter un revers pour LREM à un an de la présidentielle, Marlène Schiappa a tenté de convaincre mais a du faire face à la faible notoriété auprès du grand public de Laurent Saint-Martin. Néanmoins, la ministre n'en a pas démordu et a fait confiance à la tête de liste. "Si je suis tête de liste, c'est parce que j'ai été convaincue par Laurent Saint-Martin. Dans les échanges que nous pouvions a voir, je me disais 'Ca a l'air vachement bien. Son programme est formidable, et ce sera notre atout face à une droite de plus en plus dure et face à une gauche de plus en plus radicalisée'."

Dans une interview pour Europe 1, la ministre a également expliqué être prête à tout pour contrer le Rassemblement national. "Je suis prête à tout pour faire en sorte que le Rassemblement national ne gagne pas sans énoncer clairement si elle est favorable à un désistement en cas de risque de passage de l'extrême droite au second tour tout en expliquant que "il n'y a jamais le Rassemblement national en tête (...) donc la question ne se pose pas" explique-t-elle avant d'indiquer "qu'il appartient à chacun de prendre ses responsabilités".

Fille d'un historien et d'une directrice de lycée, Marlène Schiappa est née le 18 novembre 1982 à Paris. Après avoir passé un bac ES, elle suit des études de géographie à la Sorbonne et obtient plus tard un diplôme de communication. En 2001, sur une liste associative lors des municipales de Paris, elle se lance en politique.

C'est en 2008, que l'actuelle ministre va se faire connaître avec la création de son blog Maman travaille, réseau social destiné aux mères actives. Face au succès grandissant de celui-ci, le blog devient une association loi 1901. En 2014, elle rejoint la liste du maire PS du Mans lors des élections municipales et est nommée adjointe au maire déléguée à l'Egalité. Deux ans plus tard, elle s'engage auprès d'Emmanuel Macron et est nommée secrétaire d'Etat chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, dans le gouvernement d'Edouard Phillipe. Le 6 juillet 2020, elle est nommée ministre déléguée chargée de la citoyenneté, au côté de Gérald Darmanin, dans le nouveau gouvernement de Jean Castex.