Sarah Knafo : qui est la conseillère d'Eric Zemmour, en Une de Paris Match ?

SARAH KNAFO. Pas encore candidat, Eric Zemmour le sera peut être dans les prochains jours avec une équipe de campagne qui travaille déjà ses côtés dont une certaine Sarah Knafo, qui fait l'objet de la une de Paris Match.

Il prend son temps... Voilà comment on pourrait qualifier l'incertitude autour de la candidature ou non candidature pour la présidentielle 2022 d'Eric Zemmour. Selon un dernier sondage Harris publié le 21 septembre, le polémiste serait crédité de 11% des intentions de vote pour le 1er tour, le polémiste jouit d'une indéniable dynamique dans l'opinion. Lui s'amuse à entretenir le suspense sur sa candidature, d'autres autour de lui ont organisé une stratégie de communication impactante : ses jeunes soutiens placardent des affiches "Zemmour président" dans de nombreuses villes, des réunions publiques sont montées autour de la promotion de son ouvrage... Et l'homme est encore très présent sur les plateaux de télévision.

Et voilà qu'Eric Zemmour fait la une de Paris Match, comme une star de cinéma dont les photos de vacances auraient été volées. Comme le révèle une journaliste de BFMTV, sur sa "une" ce 23 septembre, le magazine a même osé des photos de lui dans l'eau et de faire un reportage avec sa conseillère communication. Si le numéro ne sortira que demain, les réseaux sociaux ont déjà dévoilé plusieurs photos qui suggèrent une idylle.

Dans le numéro du 23 septembre, Paris Match dévoile plusieurs photos d'Eric Zemmour et de Sarah Knafo. Les deux protagonistes ont été pris en photo dans l'eau, mais également en dehors. Dans les pages intérieures, le polémiste s'affiche en peignoir avec la jeune femme, Sarah Knafo. Paris Match la présente comme "celle qui murmure à l'oreille d'Eric Zemmour".

Les photos qui seront diffusées en Une de Paris Match laissent penser qu'Eric Zemmour et Sarah Knafo seraient en couple. Selon les informations de Voici, Eric Zemmour, 63 ans, et Sarah Knafo vivraient une aventure. "Dans le milieu politico-journalistique, l'idylle entre Zemmour et Sarah Knafo n'étonne personne. C'est même un classique que de mélanger boulot et vie privée chez les politiques, comme ça les relations illégitimes passent inaperçues", nous a confirmé une source proche du couple. Attention, malgré les clichés, les deux protagonistes n'ont jamais parlé de cette relation. Si une mise en scène est possible, ce sont peut être des rumeurs encore totalement infondées.

Magistrate à la Cour des Comptes, Sarah Knafo est âgée de 28 ans et est diplômée de l'ENA. "C'est une brillante énarque, elle est sortie de la promotion Molière en 2019, et dans la botte, c'est-à-dire dans les premiers postes attribués à la sortie de l'ENA." La "botte" propose toujours le même dilemme aux heureux élus : choisiront ils le Conseil d'État, l'Inspection générale des Finances, le Quai d'Orsay ou la Cour des Comptes pour débuter leur carrière de hauts fonctionnaires ? Sarah Knafo a opté pour la quatrième option et y a été intronisée magistrate en janvier 2020", explique Louis Hausalter, journaliste à Marianne.

Mise en avant dans un reportage de BFM TV en juin dernier, Sarah Knafo estime que la victoire d'Eric Zemmour dans cette présidentielle 2022 est une vraie possibilité. "Elle y croit beaucoup, elle en parle beaucoup avec lui évidemment", affirmait à l'époque Louis Hausalter. Il y a a quelques années, alors que le polémiste était un chroniqueur de l'émission "On n'est pas couché", Sarah Knafo organisait des réunions à son domicile, réunissant des personnalités de droite tout en tentant de lui attacher les services de jeunes talents, comme l'explique L'Express. Dans un livre d'Alexandre Devecchio (journaliste au Figaro), la jeune femme expliquait son affinité avec Eric Zemmour. "En tant que Française israélite, je me reconnais dans son parcours d'assimilation et dans son détachement par rapport à l'identité juive. Je suis de confession juive, mais je me sens de culture chrétienne. Chez moi, Charles Péguy est aussi important que la Torah." Désormais bras droit d'Eric Zemmour, la magistrate accompagne le possible candidat dans tous ses déplacements et pourrait être l'atout de cette campagne pour le polémiste.