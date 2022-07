Liz Truss : future Première ministre du Royaume-Uni ? Qui est-elle ?

TRUSS. Liz Truss, actuelle ministre des Affaires étrangères, est pressentie pour devenir le future Première ministre du Royaume-Uni. Qui est-elle ? Que défend-t-elle ? Portrait.

Après Margaret Thatcher et Theresa May, une troisième femme va-t-elle diriger le Royaume-Uni ? C'est le scénario qui pourrait se dessiner outre-Manche d'ici quelques semaines. Boris Johnson démissionnaire, l'actuel Premier ministre britannique serait en passe d'être remplacé par Liz Truss. Ministre et secrétaire d'Etat sans discontinuer depuis 2014, la députée du parti conservateur s'est qualifiée pour le duel final de sa famille politique qui doit permettre de désigner le futur patron du 10 Downing Street, le Matignon de la monarchie. A 46 ans, elle a été choisie par les députés de son camp, tout comme Rishi Sunak, ex-Chancelier de l'Echiquier, soit ministre des Finances, du dernier gouvernement Johnson. Sa candidature sera soumise au vote des membres du parti conservateur. Le scrutin aura lieu le 5 septembre 2022. Parviendra-t-elle à convaincre une majorité des 200 000 adhérents pour devenir la nouvelle Première ministre ?

Quel est l'essentiel du programme de Liz Truss ?

Présentée comme plus conservatrice que son adversaire, Liz Truss défend une baisse des impôts, notamment sur les sociétés, promet d'annuler la hausse des prix de la sécurité sociale et de supprimer le prélèvement vert (une taxe environnementale sur le principe de pollueur-payeur). Affirmant qu'elle ne remettra pas en cause le Brexit, elle affirme, sur le plan environnemental, vouloir atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, tout en construisant de nouvelles centrales nucléaires, elle qui est opposée aux centrales photovoltaïques.

Biographie de Liz Truss

De son vrai nom Mary Elizabeth Truss est née en 1975, dont les parents était infirmière pour la mère et prof de math pour le père, tous deux plutôt à gauche selon ses dires. Après avoir baroudé à travers le Royaume-Uni en raison de déménagements successifs de sa famille, elle intègre l'université d'Oxford et sort diplomée de philosophie, politique et économie. Investie dans la cause libérale-démocrate lors de ses études, elle s'oppose à la monarchie... avant de basculer du côté conservateur en 1996 et de se lancer en politique. Elle se présente pour devenir députée en 2001 et 2005, sans succès, puis est finalement élue en 2010. Deux ans plus tard, elle entre au gouvernement, au poste de sous-secrétaire d'Etat au ministère de l'Education, puis se voit confier tour à tour la direction du ministère de l'Environnement (2014-2016), de la Justice (2016-2017), le poste de numéro 2 du ministère de l'Economie (2017-2019), puis prend la tête du ministère du Commerce international (2019-2021), chargée dans le même temps des Femmes et des Egalités, avant d'être nommée ministre des Affaires étrangères en 2021. Malgré cette ascension fulgurante, Liz Truss fut une figure des... anti-Brexit (lire plus haut), avant de changer de position sur le sujet. Et de prendre la place de la figure de cette historique décision ?