Louis Boyard : qui est l'élu qui porte plainte contre Cyril Hanouna ?

BOYARD. Le député de la France insoumise, Louis Boyard, a annoncé qu'il portait plainte contre Cyril Hanouna après un vif échange entre les deux personnalités lors de l'émission "TPMP" du 10 novembre.

[Mis à jour le 14 novembre 2022 à 19h15] Louis Boyard portera donc plainte. Le député LFI du Val-de-Marne avait reçu nombreuses insultes de la part de Cyril Hanouna lors de l'émission TPMP du 10 novembre diffusée sur la chaine C8. Invité pour discuter du bateau Ocean Viking transportant plus de 200 migrants en son bord, le député insoumis en a profité pour critiquer Vincent Bolloré, l'homme a la tête du groupe Canal, dont fait partie l'émission. Critiques qui ne sont pas passées auprès de l'animateur qui l'a injurié, traitant Louis Boyard de "merde", "abruti", "bouffon" et "tocard".

Une affaire qui n'en restera donc pas là. Le député qui avait quitté le plateau sous les invectives a annoncé, sur Twitter, ce lundi 14 novembre, vouloir déposer plainte contre Cyril Hanouna. Louis Boyard a annoncé qu'il le ferait "en ayant une pensée pour les millions de personnes qui ont été insultées (...) chaque fois que TPMP a invité l'extrême droite et qu'elle a tenu des propos racistes et islamophobes sur leurs émissions".

De son coté, l'animateur phare du groupe Canal a dit regretter les insultes car "ce n'est pas un bon exemple" a t-il reconnu. Cependant, l'homme de télévision a déclaré ne pas regretter le reste, défendant toujours "ses amis" ainsi qu'il l'a admis sur Twitter en parlant de Vincent Bolloré.

Selon une circulaire datant de septembre 2020, le ministère de la Justice demandait aux procureurs de considérer les insultes contre des élus comme "outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public". Selon le second alinéa de l'article 433-5 du code pénal, cette type d'outrage peut être "puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende".

Jeudi 10 novembre 2022, une violente altercation s'est déroulée sur le plateau de l'émission Touche Pas à Mon Poste. Le député de la Nupes Louis Boyard participe alors à un débat sur le bateau de migrants cherchant à trouver un point d'arrivée, dans le cadre du Quart d'heure sans filtre. Très vite, le ton monte entre l'élu de gauche et Cyril Hanouna lorsque Louis Boyard évoque, implicitement, les activités de l'entreprise Socapalm, dont Vincent Bolloré est l'actionnaire, qui produit de l'huile de palme au Cameroun : "Les cinq personnes les plus riches, ce sont les mêmes qui appauvrissent la France et l'Afrique. Et je vais vous donner l'exemple de Bolloré qui a déforesté le Cameroun." Cette phrase a fait réagir l'animateur : "Tu sais que tu es dans le groupe Canal ici ?" Pour autant, ce dernier l'assure, dans la foulée : "Tu as tous les droits ici, on n'a jamais coupé personne on est en direct."

À partir de ce moment-là, il n'y a plus de débat. La discussion tourne au règlement de compte, en direct... Invoquant sa fonction de député, Louis Boyard se fait reprendre de volée par l'animateur : "Redescends de trois étages Louis Boyard, t'es député mais t'étais chroniqueur ici donc calme toi." Le député affirme alors : "T'es un irresponsable Cyril." Le ton continue de monter entre les deux hommes. Cyril Hanouna a notamment traité l'élu d'"abruti", de "tocard" et de "bouffon". Louis Boyard finit par quitter l'émission sous les huées du public de l'émission.

Louis Boyard a été très vite happé par la vie politicienne. En effet, le député de 22 ans a commencé par rejoindre dès 17 ans l'ancien syndicat étudiant UNL qui avait pour combat "l'égalité des chances". En 2019, c'est sur Twitter qu'il s'était fait connaitre en prenant à parti l'ancien ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, en marge d'une manifestation de gilets jaunes. Le syndicaliste avait accusé les forces de l'ordre de lui avoir "cassé" le pied à la suite d'un tir de LBD (Lanceur de balles de défense, ndlr)". Il avait dès lors reçu le soutien de Jean-Luc Mélenchon.

En septembre 2022, le jeune homme a indiqué mettre de coté son parcours universitaire pour se consacrer à son mandat de député comme l'a rapporté le média 20 Minutes. En effet, le barreau passera après les bancs de l'hémicycle car Louis Boyard est député LFI du Val-de-Marne, lui qui avait obtenu 51,98 % des suffrages exprimés lors du second tour en juin 2022.