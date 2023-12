Mort de Jacques Delors : de quoi est décédé l'ancien ministre ?

L'ancien ministre et président de la Commission européenne Jacques Delors, est décédé, a annoncé sa fille Martine Aubry.

Il fût le dernier grand architecte de l'Europe. Jacques Delors est mort ce mercredi 27 décembre 2023, a annoncé sa fille, Martine Aubry, la maire de Lille. "Il est décédé ce matin à son domicile parisien dans son sommeil", a sobrement indiqué l'élue. Âgé de 98 ans, celui qui fut président de la Commission européenne durant 10 ans (1985-1995) mais aussi ministre de l'Economie et des Finances dans les gouvernements de Pierre Mauroy, lors de la présidence de François Mitterrand, était une figure de la gauche, qu'il avait également représentée à Bruxelles lors d'un mandat de député européen (1979-1980).

Retiré de longue date de la vie politique, l'ex-collaborateur de Jacques Chaban-Delmas avait été placé dans un établissement spécialisé du côté de Lille durant la pandémie de Covid. Au début de cette période, il avait cependant pris sa plume pour alerter du délitement de l'UE : "Le climat qui règne entre les chefs d'Etat et de gouvernement et le manque de solidarité font courir un danger mortel à l'Union européenne." "Je salue le père de l'Europe contemporaine" a écrit Christophe Clergeau, député européen socialiste, sur X. Plus d'infos à suivre...