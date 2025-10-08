Ce bâtiment consommera plus d'énergie que tout le Portugal, et ce n'est qu'un début

Très gourmand en énergie, ce bâtiment ultra moderne pourrait être la clé de "l'économie du futur". Si sa consommation est déjà démentielle, elle pourrait même exploser dans un futur proche.

L'avenir est-il vraiment à la sobriété ? Rien n'est moins sûr tant certains projets de construction semblent énergivores. Et ils concernent l'intelligence artificielle notamment. OpenAI, société de recherche et de déploiement de l'intelligence artificielle, et Nvidia, fabricant de puces électroniques, ont signé un partenariat historique pour construire et déployer des data centers consommant la bagatelle de 10 gigawatts de puissance de calcul. On parle là du " plus grand déploiement d'infrastructure IA de l'histoire" pour OpenAI, a déclaré le fondateur de Nvidia, Jensen Huang, pendant une interview pour la chaîne de télé américaine CNBC il y a quelques jours.

En échange, Nvidia investira progressivement jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI. Selon le magazine économique Fortunes, l'ensemble du data center, qui devrait être construit au Texas, pourrait consommer autant que la ville entière de New York. "Dix gigawatts, c'est plus que la demande maximale d'électricité en Suisse ou au Portugal", précise Sam Altman, PDG d'OpenAI. Preuve de la démesure du projet.

Un autre projet d'intelligence artificielle, baptisé "Stargate" et souhaité par le président américain Donald Trump, pourrait permettre d'intégrer sept gigawatts supplémentaires. "Il s'agit d'une augmentation presque inimaginable de la consommation d'énergie de l'IA, et de l'informatique en général", selon Futurism. Des chiffres qui surprennent aussi, notamment Andrew Chien, professeur d'informatique à l'Université de Chicago : "C'est inquiétant, car l'informatique pourrait représenter 10 à 12% de la puissance mondiale d'ici 2030 (...) Nous arrivons à un tournant décisif dans notre façon de penser l'intelligence artificielle et son impact sur la société", confie-t-il dans Fortune.

À titre de comparaison, le plus grand data center de France - bientôt installé à Dugny (Seine-Saint-Denis) - fait presque office de petit ouvrage avec ses 200 mégawatts de capacité électrique, les 10 gigawatts du projet américain étant évidemment équivalents à 10 000 mégawatts, soit 50 fois plus.

Pour Sam Altman, "l'infrastructure de calcul sera la base de l'économie du futur, et nous utiliserons ce que nous construisons avec Nvidia pour créer de nouvelles avancées en matière d'IA et en donner les moyens aux particuliers et aux entreprises à grande échelle". Sans surprise, le revers de la médaille est environnemental. "On nous avait dit que ces data centers seraient propres et écologiques", fait remarquer Andrew Chien, dans Fortune. "Mais face à la croissance de l'IA, je ne pense pas qu'ils puissent l'être. C'est le moment de les mettre au pas", lance-t-il.