Beaucoup d'écoles abandonnent cette habitude très appréciée des parents à la rentrée, mais c'est pour la bonne cause

Pour cette nouvelle rentrée scolaire, une pratique traditionnelle est de plus en plus abandonnée par les établissements. Si ce choix peut déplaire aux parents, il permet de protéger les enfants.

Lundi 1er septembre, c'est la rentrée des classes. Les élèves retrouvent les bancs de l'école. Il faut bien sûr bien se préparer et avoir le matériel nécessaire. Les écoliers vont aussi découvrir les camarades avec lesquels ils passeront l'année. Une information souvent très importante, que ce soit pour les parents ou les enfants.

Certains apprécient même de le savoir en avance, ce qui est possible quand les écoles affichent la liste des classes détaillée sur l'établissement la veille de la rentrée ou même le week-end qui précède. Une pratique récurrente, notamment dans les écoles avec plusieurs classes d'un même niveau. On peut souvent y trouver l'identité de l'enseignant, le niveau associé et le nom et prénom de tous ses élèves. Pour cette rentrée 2025, ce ne sera pas forcément le cas.

Les établissements sont de plus en plus nombreux à abandonner cet affichage antérieur. Ils préfèrent attendre le jour J pour dévoiler la répartition des élèves. Plusieurs raisons expliquent ce choix. Tout d'abord, l'équipe pédagogique peut se retrouver très sollicitée en cas de mécontentement des parents, s'ils préfèrent que leur enfant soit dans une autre classe par exemple. Ce n'est toutefois pas la raison principale.

Les établissement privilégient ce choix surtout pour éviter de mettre à la vue de quiconque passant devant l'établissement des informations personnelles sur les élèves. Les données présentes sur les listes peuvent être jugées sensibles et il s'agit d'un traitement de données à caractère personnel soumis au RGPD. Elle dévoile notamment où se trouve un enfant pendant toute la période scolaire. La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), dans un communiqué, explique que cela peut engendrer un risque en cas de "déchéance de l'autorité parentale d'un des parents" ou "dans un contexte de harcèlement".

La CNIL conseille alors d'afficher les listes seulement à l'intérieur de l'école le jour J, pour qu'elles ne soient visibles que par les familles d'élèves. Elle recommande sinon de passer par une plateforme dédiée à disposition des parents, comme l'ENT, ou par des mails. Si l'établissement préfère conserver un affichage extérieur, certaines mesures de prudence peuvent tout de même être mises en place : n'écrire que l'initiale du nom de famille, limiter la durée d'exposition ou encore faire attention aux cas particuliers...

Les parents sont en droit de s'opposer auprès de l'établissement à l'affichage des informations personnelles de leur enfant. C'est pourquoi, les écoles sont appelées à prévenir en amont les parents du type d'affichage choisi. Quant à ces derniers, l'autorité de protection de données les incite à ne pas partager ces listes, avec ce message : "Chers parents, nous vous conseillons de ne pas publier la liste des élèves de la classe de votre enfant à des personnes extérieures à l'établissement (par exemple, sur les réseaux sociaux), et ce afin de protéger la vie privée de votre enfant et des autres élèves".