Nicolas Gauvrit, expert en psychologie : "On dit souvent que les enfants HPI ont plus d'humour"

Si les enfants HPI sont souvent associés à leurs grandes capacités cérébrales, il existe un trait de personnalité qu'ils sont nombreux à développer.

Mon enfant est-il HPI, haut potentiel intellectuel ? Voici une question que se posent de plus en plus de parents. Selon l'Organisation mondiale de la santé, cette capacité correspond à un QI de plus de 130, qui peut être évalué lors de tests effectués par des spécialistes. Mais le terme HPI passionne et est souvent utilisé à tort et à travers.

"La définition sur laquelle les chercheurs s'accorderaient, ce serait plutôt que c'est un enfant qui a les capacités pour, éventuellement, devenir ce qu'on pourrait appeler un "génie", quelqu'un qui aurait une influence sur la culture ou la science, qui produirait de grandes réalisations intellectuelles", nous a précisé Nicolas Gauvrit, expert en psychologie étudiant les spécificités des enfants et adultes à haut potentiel.

Le point commun essentiel mis en avant par l'expert est "l'efficacité cognitive", qui peut, en effet, être mesurée par le QI. Dans la vie de tous les jours, ces enfants affichent en moyenne "une meilleure mémoire et une meilleure compréhension", mais aussi ils "apprennent plus facilement de nouvelles choses et sont plus doués pour résoudre des problèmes qu'ils n'ont jamais vus".

Mais les enfants HPI parviennent aussi à développer certains traits qui font appel à l'intelligence. L'un d'eux est fréquent et souvent apprécié : "On dit souvent que les enfants à haut potentiel ont plus d'humour", ajoute Nicolas Gauvrit, l'explique : "Comprendre et produire de l'humour suppose aussi une certaine intelligence, une bonne compréhension... Il y a une partie qui est liée à l'intelligence".

Dans une étude menée par l'université Anadolu, en Turquie, les chercheurs assurent qu'en effet, les enfants capables de faire preuve d'humour ont des scores d'intelligence souvent plus élevés que la moyenne. Ils ont évalué 217 collégiens sur leur capacité verbale, leur raisonnement et leur mémoire et leur ont demandé de réaliser des légendes et dialogues humoristiques sur des dessins. "On peut postuler que la production d'humour requiert un niveau élevé d'intelligence, car les mécanismes logiques impliqués dans l'humour ne sont pas spécifiques à l'humour seulement. Au contraire, ils sont généraux et sont d'une certaine manière liés à l'intelligence", ont déduit les auteurs de l'étude.

Nicolas Gauvrit ajoute pour sa part que les enfants HPI développent davantage "ce qu'on appelle l'ouverture en psychologie, c'est-à-dire la curiosité, l'envie de découvrir de nouvelles choses". A l'inverse, aucune divergence n'est constatée sur d'autres points, comme l'agréabilité par exemple. Ainsi, hormis ces aspects liés à l'efficacité cognitive, les enfants HPI ne vont pas être grandement différents des autres enfants.

Globalement, les enfants HPI n'ont donc pas de mal à sociabiliser. Cela peut toutefois être influencé par le milieu dans lequel ils évoluent : "Quand on est dans un milieu favorisé parisien, que l'on est scolarisé à Louis le Grand, c'est beaucoup plus facile d'être HPI que dans un milieu très défavorisé où, peut-être, les élèves méprisent la réussite scolaire", a-t-il nuancé.