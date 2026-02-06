C'est la solution ultra simple pour que votre enfant soit meilleur en maths, il faut s'y mettre dès le plus jeune âge

Les mathématiques sont la phobie de nombreux élèves. Pourtant, une technique simple, que les parents peuvent mettre en place dès la petite enfance, est très bénéfique.

Les mathématiques sont l'une des matières les plus redoutées à l'école. Nombre d'enfants détestent les calculs et ont de grandes difficultés dès les premières classes. Pour maximiser leurs chances, une petite technique s'avérerait très utile selon une récente étude de l'Université de Lausanne. Les chercheurs ont suivi 192 enfants entre leurs 4 ans et demi et leurs 7 ans et demi afin d'évaluer leurs compétences en addition. Pendant ces trois années, ils ont particulièrement observé comment ils utilisaient leurs doigts pour compter ou résoudre de petits calculs. Ils ont alors noté le moment où les enfants commençaient à employer cette méthode et quand ils l'arrêtaient avec des contrôles tous les six mois.

Ceux qui avaient utilisé leurs doigts avant l'âge de 6 ans et demi étaient ceux qui obtenaient les meilleurs résultats aux questions d'addition. Ils continuaient de s'améliorer lors de la dernière évaluation un an plus tard. Sur les 200 enfants, seuls 12 n'ont jamais compté sur leurs doigts durant la phase d'étude et ils ont d'ailleurs constitué le groupe le moins performant. Le pic de recours à cette méthode a été atteint vers 5 ans.

L'étude reste partielle et l'échantillon réduit, mais commencer très jeune à compter sur ses doigts apparait comme assez significatif dans les facultés développées ensuite dans le calcul. Ceux qui ont utilisé cette stratégie sur le tard et continuaient à s'en servir autour de 7 ans n'avaient pas les mêmes capacités que ceux ayant débuté plus tôt.

Les chercheurs estiment ainsi que les parents et enseignants devraient encourager le fait de compter sur ses doigts dès la maternelle. Cela peut même être montré aux enfants dans les moments préscolaires, en leur expliquant par exemple que trois doigts levés correspondent à "trois".

Il ne faut donc surtout pas décourager les enfants à compter sur leurs doigts. Les parents et enseignants ne doivent pas s'inquiéter, les élèves cesseront par eux-mêmes quand ils n'en auront plus besoin. Ils se rendent bien compte du moment où ce moyen n'est plus à la hauteur pour résoudre des calculs plus complexes.

"Les enfants qui utilisent le comptage sur les doigts dès leur plus jeune âge lors de leur apprentissage des mathématiques développent par la suite les meilleures compétences en addition. Le comptage sur les doigts n'est donc pas seulement un outil pour réussir immédiatement, mais aussi un moyen de favoriser le développement de compétences avancées en calcul abstrait", résume l'étude.