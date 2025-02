Explosion à Grenoble : une attaque visant le patron du bar ? Son profil et celui de son fils interrogent

Le patron du bar visé par une attaque à la grenade estime avoir été ciblé avec l'explosion alors que les enquêteurs s'interrogent sur un lien entre l'explosion et un "trafic quelconque". L'auteur de l'attaque est toujours recherché ce vendredi 14 février.

L'explosion survenue à Grenoble dans la soirée du 12 février visait-elle le patron du bar associatif du quartier du Village olympique ? Selon le procureur adjoint de la République de Grenoble François Touret de Coucy, "une personne est rentrée, a lancé une grenade, n'a pas prononcé de mot, semble-t-il, et ensuite a pris la fuite". D'après une source policière au Parisien, la cuillère de la grenade a été retrouvée sur le lieu de l’explosion. Au total, 15 personnes ont été blessées, selon le ministre de la Santé Yannick Neuder. "Au moins deux" restent encore avec un pronostic vital engagé.

Une enquête de flagrance avait été ouverte par le tribunal judiciaire de Grenoble et confiée à la DCOS (Division de la Criminalité Organisée, ex-police judiciaire). Selon Le Dauphiné libéré, il s'agit désormais d'une enquête ouverte pour "tentatives de meurtres en bande organisée". "Aucune hypothèse n'est privilégiée et aucune piste n'est écartée quant au mobile, mais la piste d'un attentat pur et simple est écartée", indiquait toutefois le procureur dès mercredi soir. Le bar associatif qui se trouve dans un quartier prioritaire de Grenoble visé est "un lieu de rassemblement des personnes du quartier et de l’extérieur, et surtout pour regarder des matchs de foot", a expliqué à l’AFP Chloé Pantel, maire adjointe de Grenoble.

Une piste liée à un trafic illégal

Une piste semble toutefois se préciser : celle d'un possible règlement de compte ou de représailles liées à un trafic. Une hypothèse sérieuse dans le "contexte grenoblois" et l'ampleur du trafic de drogues qui s'y organise. Les déclarations du patron du bar visé par l'attaque à la grenade aux enquêteurs pourraient renforcer cette hypothèse. Selon Franceinfo, l'homme de 56 ans a indiqué aux enquêteurs avoir été ciblé par l'explosion sans donner de motivations plus précises à ce geste. Les enquêteurs se sont intéressé au profil de l'individu qui présente 11 condamnations dans son casier judiciaire. La dernière condamnation remonte à novembre 2024 pour blanchiment, une décision de laquelle il a fait appel.

Le patron du bar n'a pas été placé en garde à vue, à la différence de son fils âgé de 28 ans qui a été gardé quelques heures par les forces de l'ordre pour détention de cigarettes de contrebande qu'il était venu retourner chercher dans le bar malgré le périmètre établi par la police. Il a été relâché jeudi soir et une enquête préliminaire est ouverte. L'homme compte, lui, 13 condamnations dans son casier judiciaire. Il a notamment été condamné pour le meurtre de Kevin et Sofiane en 2012 à Échirolles (Isère) et est sorti de prison en 2023. Depuis il a été condamnée pour des faits commis en détention (violences, outrage et recel) ou encore pour subrogation de témoin en avril 2024.

L'auteur de l'attaque à la grenade est toujours recherché ce vendredi 14 février. "Tout est mis en œuvre pour retrouver" le suspect, a assuré François Touret de Coucy au micro de BFMTV. Selon le procureur général, Christophe Barret, l'assaillant avait en sa possession un fusil d'assaut de type kalachnikov. Il n'en aurait cependant pas fait usage.