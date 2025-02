Un enfant de 5 mort lors d'un accident de bus en Loire-Atlantique : que s'est-il passé ?

Un enfant de 5 ans est mort après avoir été percuté par un bus scolaire, le lundi 24 février, à Vallet, en Loire-Atlantique. Les circonstances de l'accident restent floues, mais plusieurs pistes semblent écartées.

Un accident de la route qui vire au drame. Un enfant de cinq ans est mort après avoir été percuté par un bus scolaire, le lundi 24 février vers 17h30, à Vallet en Loire-Atlantique. Le petit garçon quittait son domicile situé dans le petit hameau de la Chalousière à trottinette lorsqu'il est entré en collision avec le véhicule de transports qui prenait un virage sur une route étroite rapporte Ouest-France.

Les circonstances de l'accident mortel sont encore incertaines et en cours de vérifications. Les témoignages des protagonistes et des quelques témoins ne font pas mention d'une vitesse excessive du bus scolaire, tandis que les dépistages des stupéfiants et de l'alcool réalisés sur la conductrice du véhicules se sont révélés négatifs. Les gendarmes de la brigade de recherches du Laroux-Bottereau sont en charge des investigations.

Le petit garçon percuté par le bus scolaire n'a pas survécu, malgré sa prise en charge par les secours qui sont intervenus sur place. Dix-neuf sapeurs-pompiers et douze engins ont été mobilisés après l'accident. La conductrice du véhicule de transport en commun et les enfants présents à bord ont également été pris en charge. La conductrice a été conduite dans un CHU d'après Ouest-France. "La conductrice du car scolaire, bien que très marquée, et cinq autres enfants présents dans le véhicule sont indemnes", selon une source proche du dossier au média local.

Une cellule psychologique a été mise en place dans la grande salle du Champilambart, à Vallet, dans la soirée de lundi. Une trentaine de personnes y ont été accueillies, il s'agit pour la plupart de proches de l'enfant décédé.