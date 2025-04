Disparition d'Axel : son corps repêché dans la Loire, mais un seul indice laissé derrière lui

Le corps d'Axel, jeune soudeur de 22 ans, a été repêché dans la Loire fin mars, et l'identification du jeune homme vient d'être confirmée. Un seul élément semble pour le moment pouvoir aider les enquêteurs.

Il n'avait plus donné signe de vie depuis fin février. Son corps vient d'être repêché dans la Loire. Axel Pietrain, 22 ans, a été retrouvé sans vie et identifié grâce à une analyse ADN. Sur lui, un téléphone a été retrouvé, possiblement l'un des seuls indices de l'enquête. Le jeune homme avait été vu pour la dernière fois chez son père vers 19 heures le 22 février, à Nantes, avant de disparaître. Il n'avait plus donné de nouvelles à ses proches ni ne s'était présenté à son travail le lundi suivant. Il travaillait comme soudeur au Mans, dans la Sarthe, où il logeait chez sa grand-mère. Il n'est jamais rentré. C'est son père qui s'est présenté au commissariat le mardi pour signaler sa disparition.

"Depuis le jour de sa disparition, aucune utilisation des lignes téléphoniques du jeune homme, ni de sa carte bancaire", n'a été détectée par les forces de l'ordre, saisies pour "disparition inquiétante". Sa voiture, une Peugeot grise, n'a pas non plus été retrouvée. Selon les proches d'Axel, il aurait semblé "triste" et "à cran" peu avant sa disparition, relate Le Figaro.

La piste criminelle privilégiée

Le samedi 29 mars dernier, un corps "non identifiable a été découvert dans la Loire, à hauteur de la commune d'Indre, par des sportifs faisant du paddle", a indiqué dans un communiqué publié vendredi 4 avril par le procureur de Nantes, Antoine Leroy. Une autopsie, "permettant une comparaison d'ADN", a pu déterminer qu'il s'agissait bien d'Axel. Une enquête a été ouverte par le parquet pour déterminer les causes de sa mort.

S'agit-il d'une disparition accidentelle - en tombant dans la Loire - ou criminelle ? Les enquêteurs ont rapidement privilégié la deuxième hypothèse. Dès le 7 mars dernier, un juge d'instruction nantais a été saisi pour "enlèvement et séquestration". Une évolution dans l'affaire qui était le résultat "d'un certain nombre d'investigations qui laisseraient à penser que ce n'est pas de son plein gré que ce jeune ne serait pas rentré chez lui", expliquait Antoine Leroy.

Aucun élément n'a été trouvé chez la mère d'Axel, qui habite la Sarthe, comme chez son père, pour expliquer la disparition puis la mort du jeune homme. Mais un indice pourrait bien éclairer les enquêteurs. L'un des téléphones du jeune homme a été découvert "dans les vêtements du défunt" lorsqu'il a été repêché de la Loire. Axel possédait en effet trois téléphones. Un autre avait d'ailleurs été retrouvé trois jours après sa disparition sur un parking public. Ces deux biens du défunt pourraient bien être les seuls éléments permettant d'amener des réponses.