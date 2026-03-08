"Deux euros pour un café, ça n'a pas de sens" : un système calcule pour vous le bon pourboire à laisser au restaurant

Il n'est pas toujours facile de déterminer quelle somme donner en pourboire au restaurant. Une méthode simple se répand et vous facilite la tâche, tout en vous faisant gagner du temps.

Les pourboires se font de plus en plus rares en France, il faut dire que l'inflation a poussé beaucoup de consommateurs à faire attention à leur budget. Ce n'est pas la seule raison : les clients n'ont quasiment plus d'argent liquide sur eux ! Selon la Banque de France, 68% des dépenses étaient faites en espèces en 2016 contre 43% aujourd'hui.

Les restaurants sont désormais nombreux à proposer à leurs clients de régler les pourboires au moment de payer par carte bancaire, en arrondissant l'addition. Une méthode intéressante, mais il peut devenir compliqué de partager la somme globale obtenue entre les serveurs. Par ailleurs, quand des montants sont proposés, ils ne sont pas toujours ajustés ou se présentent sous forme de pourcentage pas toujours adapté à ce que vous avez consommé.

D'autres techniques existent et s'avèrent plus adaptées. C'est notamment ce que propose l'entreprise Sunday aux restaurateurs grâce à des QR Code qui sont utilisés dans plus de 3000 établissements. Tout peut désormais se faire depuis la table : commander, prendre un supplément pendant le repas, mais aussi régler l'addition et donc ajouter un pourboire.

"Les gens laissent beaucoup plus de pourboire" avec le QR Code car si on leur "laisse un moyen simple de laisser un pourboire, ils le font", explique Yohan Bisson, Directeur marketing de Sunday, que nous avons contacté. "Quand on n'a pas de pièces sur soi et qu'on demande au serveur de laisser un pourboire par carte, il n'a pas l'air sûr que ça va aller dans sa poche, c'est de plus en plus courant", ajoute-t-il.

Sunday travaille aussi à "proposer le bon pourboire" aux clients. "Deux euros de pourboire pour un café à trois euros, ça n'a pas de sens", selon Yohan Bisson. Grâce à sa solution, des "suggestions dynamiques et cohérentes" sont faites aux consommateurs en fonction du lieu, de l'heure, de la table...

Ce système présente aussi d'autres avantages. Il permet notamment de commander à tout moment et de perdre moins de temps à payer. Il offre même parfois l'occasion de profiter de programmes de fidélité. "C'est anormalement peu présent en restauration parce que les moyens d'y accéder ne sont pas les bons", continue le commercial, sur de son argument et refusant que les programmes de fidélité se limitent à "McDonald's et Starbucks". En laissant un numéro de téléphone, les clients peuvent recevoir des points ou des offres.

Sunday permet aussi un partage de l'addition : tout se fait directement sur le smartphone, pas besoin de perdre du temps en détaillant la commande de chacun au serveur. Selon la société, "59% des Français disent vouloir adopter la commande et le paiement à table" alors que seulement 12% de personnes ne veulent vraiment pas utiliser de QR Code. C'est donc une méthode qui devrait continuer à se répandre. Les terminaux traditionnels n'ont qu'à bien se tenir.