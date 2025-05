Mort du compagnon de Mila : une annonce inattendue, les causes du décès mystérieuses

Connue pour avoir été victime de cyberharcèlement après avoir tenu des propos jugés offensants contre l'islam en 2020, Mila a annoncé dimanche la mort de son compagnon sur les réseaux sociaux.

Suivie par quelque 58 000 abonnés sur les réseaux sociaux, Mila Orriols a fait une annonce pour le moins inattendue dimanche 25 mai sur les réseaux sociaux. Désormais âgée de 21 ans, celle qui avait été propulsée sur la scène médiatique en 2020, après avoir publié sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle elle tenait des propos jugés offensants contre l'islam et le Coran qui lui avaient valu d'être la cible d'une vague de cyberharcèlement, a révélé la mort de son compagnon. Un jeune homme prénommé Arthur qui était âgé de seulement 26 ans. "Tu es parti à jamais ce 23 mai 2025", a révélé Mila, sans en dire davantage sur les raisons de ce décès prématuré.

"Le vide que tu nous laisses est d'une douleur insoutenable", poursuit Mila dans sa story. "On allait habiter ensemble, on était si heureux. Le monde avait besoin du pur génie que tu étais. Tu étais l'homme le plus admirable, le plus gentil et intelligent que j'ai pu connaître. Le compagnon de mes rêves. Un être supérieur", a-t-elle rendu hommage, révélant toute sa peine : "J'ai toujours espéré mourir la première, pour ne jamais ressentir ça. Je t'aime mon cœur. Je t'aime à jamais."

Comme le rappelle Le Parisien, le couple avait officialisé sa relation il y a peu sur les réseaux sociaux. En avril dernier. Sur son profil Instagram, son compagnon, connu sous le pseudo arthuro_blt sur Instagram, enregistre 2 000 abonnés. Ses publications concernent avant tout des contenus portant sur la musculation, passion qu'il partageait avec Mila. La jeune femme avait d'ailleurs révélé le 22 mai être sur le point de devenir coach sportif diplômée d'État. Sur les réseaux sociaux, la nouvelle de sa mort a, quoi qu'il en soit, suscité de nombreuses et diverses réactions, entre ceux qui soutiennent la jeune femme et lui ont apporté leur soutien et ceux qui n'ont pas manqué de ressortir de vieux messages postés par la jeune femme dans lesquels elle se moquait de la mort d'autres personnes.