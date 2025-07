Brive : une femme morte enterrée chez elle depuis des années, sa fille soupçonnée de meurtre

Le parquet de Limoges (Haute-Vienne) a ouvert une information judiciaire le jeudi 3 juillet et la fille de la victime a été présentée à un juge d'instruction avant d'être placée en garde à vue.

Une histoire sordide.... Deux jours après avoir découvert le corps d'une femme ayant été enterré dans son jardin à Brive-la-Gaillarde en Corrèze, le parquet de Limoges a ouvert une information judiciaire, ce jeudi 3 juillet. Une des filles de la victime a été interpellée car soupçonnée d'être impliquée dans la mort de sa mère, a indiqué la procureure Émilie Abrantes dans un communiqué de presse, comme le rapporte BFMTV. La fille de la victime a été présentée à un juge d'instruction en vue de sa mise en examen pour "homicide volontaire sur ascendant" et "recel de cadavre aggravé", indique aussi le média.

Mardi 1er juillet, une personne a signalé qu'il n'avait pas eu de nouvelles de ses proches depuis un certain temps. Les pompiers sont alors allés sur place. En cherchant, ils ont découvert les ossements de la victime enterré dans le jardin. L'une de ses filles a été interpellée et placée en garde à vue dans la foulée. Elle se trouvait dans la maison au moment de l'intervention des pompiers.

La victime serait décédée depuis plusieurs années

Après la découverte des ossements de la mère de famille, une autopsie a été réalisée, rapporte France 3 Nouvelle-Aquitaine : "Les premières investigations, et notamment l'autopsie réalisée ce jour, ont permis d'établir que la victime serait décédée depuis plusieurs années et qu'elle aurait été enterrée dans son jardin. La date et les causes du décès restent à déterminer", a expliqué le parquet. Jeudi, une information judiciaire a été ouverte devant le pôle de l'instruction de Limoges, compétent en matière criminelle.

D'après les témoignages recueillis par le média audiovisuel local, plusieurs habitants du quartier ont raconté que la mère et la fille vivaient là depuis plusieurs années. La fille entretenait des "relations froides" avec le voisinage. Actuellement, l'enquête se poursuit encore notamment pour essayer de comprendre les circonstances de l'affaire.