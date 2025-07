Agression de Soraya Riffy : le terrible récit des violences livré par l'influence et son avocat

Ligotée, bâillonnée, frappée... L'influenceuse Soraya Riffy a été violemment agressée chez elle à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, le soir du vendredi 4 juillet. Une plainte a été déposée pour vol avec violences et viol.

Un cauchemar éveillé pour l'influenceuse Soraya Riffy. L'infirmière qui s'est fait connaître sur les réseaux et rassemble un million d'abonnés a été victime d'une violente agression à son domicile de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, dans la soirée du vendredi 4 juillet. La trentenaire a été frappée, ligotée et bâillonnée par trois agresseurs s'étant introduits chez elle selon les informations du Parisien. Soraya Riffy craint également avoir été violée par les intrus en raisons de stigmates physiques. Alors que la jeune femme a déposé plainte pour vol avec violences et viol, une enquête de flagrance a été ouverte et confiée à la sous-direction de la police judiciaire de Marseille. Pour l'heure, aucune interpellation n'a eu lieu.

Soraya Riffy se trouvait seule vendredi soir quand un individu a frappé à sa porte et lui a indiqué de façon polie et calme qu'il avait perdu ses clés, selon le récit de la trentenaire. C'est après avoir ouvert la porte que la jeune femme a été agressée, frappée violemment d'un coup de poing au nez. Désarçonnée, la victime chute, en sang et voit deux hommes pénétrer son appartement. Les agresseurs la menacent, lui ordonnant de se taire et de ne pas bouger ni même de les regarder, la ligote avec du scotch et la bâillonne. La motivation des agresseurs semble être l'argent selon les récit de l'influenceuse. "Donne l'argent ou on va te terminer, on sait qui tu es !", auraient lancé les agresseurs à la jeune femme qui affiche un train de vie aisé sur les réseaux sociaux. Contacté par BFMTV, son avocat Me Tom Michel indique qu'elle a été frappée avec un cutter et une arme de poing.

En parallèle de l'agression, les deux individus fouillent le domicile à la recherche d'objets de valeur ou d'argent. Ils finissent par lui réclamer 50 000 euros, mais Soraya Riffy nie posséder une telle somme et tente de négocier. L'un des agresseurs finit par l'asperger d'eau de Javel et d'autres produits ménagers, puis il quitte les lieux. Sur Instagram, l'influenceuse témoigne : "Ça a duré 1 h 15, je suis partie en souffrance", raconte-t-elle dans une story.

"À ce jour, j'ai très très peur"

L'influenceuse qui présente des stigmates de violences craint d'avoir été violée durent le home-jacking. Elle indique avoir perdu connaissance au cours de l'agression et avoir été réveillée par l'odeur de Javel. "Elle s'est réveillée avec des douleurs au niveau des parties intimes et des traces qui laissent malheureusement peu de doutes", a déclaré son avocat Me Tom Michel. Un examen à l'unité médico-judiciaire doit être mené ce lundi. C'est à son réveil que l'influenceuse est parvenue à se défaire de ses liens et à contacter les secours.

Soraya Riffy a été hospitalisée après son agression. Elle souffre de nombreuses fractures et d'une commotion cérébrale ainsi que d'un "important traumatisme psychologique" selon son avocat. "Les nouvelles ne sont pas excellentes. Elle a été placée dans un service pour dormir avec une surveillance médicale et policière. C'est quelqu'un qui est complètement dans l'abîme", a détaillé Me Tom Michel. "Elle croyait qu'on allait lui prélever les organes et qu'on allait l'incendier", expliquait son avocat, invité de BFMTV ce dimanche 6 juillet.

Entendue par la police, l'influenceuse avait déjà fait l'objet de menace selon son avocat. La victime a "reçu des e-mails de ses ravisseurs agresseurs essayant de lui extorquer des fonds" deux semaines avant son agression a précisé le conseil dans des propos rapportés par CNews. Elle avait également déjà porté plainte en avril dernier après avoir été violemment agressé à son domicile marseillais après un désaccord avec une voisine. Soraya Riffy a aussi lancé un appel à Emmanuel Macron : "À ce jour, j'ai très très peur [...] Je ne sais pas ce qui va m'arriver et je sais que dans la ville dans laquelle j'habite, ça peut aller très très loin, surtout pour des histoires d'argent, alors que je n'ai pas d'argent".

Soraya Riffy s'était notamment fait connaître du public après la survenue d'une polémique en 2016 sur le plateau d'une émission de Cyril Hanouna : un chroniqueur avait embrassé sa poitrine sans son consentement. Ce geste avait entraîné de nombreux signalements auprès de l'Arcom (ex-CSA).