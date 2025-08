Fusillade à Los Angeles : deux morts et six blessés, ce que l'on sait

Une fusillade a éclaté dans le centre-ville de Los Angeles, dans la nuit de dimanche à lundi, à 1h du matin (heure locale).

Deux personnes ont été tuées et six autres blessées dans la nuit du dimanche 3 au lundi 4 août 2025 lors d’une fusillade survenue lors d'une after-party du festival de musique Hard Summer dans le centre-ville de Los Angeles, ont indiqué les autorités à ABC News. Les faits se sont produits vers 1h du matin (heure locale), à l’intersection de la 14e Place et de l’avenue Griffith.

Pour l'heure, peu de précisions ont été fournies par les autorités locales ainsi que les forces de l'ordre américaines présentes sur les lieux. D’après Letisia Ruiz, commandante de la police de Los Angeles, les agents sont intervenus dimanche vers 23 heures après avoir vu un individu courir vers un bâtiment où se déroulait une fête rassemblant 50 à 60 personnes. Un suspect a été interpellé pour possession d’arme à feu, a indiqué la police. Les lieux ont été bouclés, évacués, puis les policiers sont repartis pour une autre mission.

Vers 1 heure du matin, un appel radio a signalé des coups de feu à la même adresse. De retour sur place, les agents ont découvert un mort et sept blessés par balles d'après CBS News. Les victimes ont été conduites à l'hôpital, où l'une est décédée et une autre reste dans un état critique. Aucun suspect ni mobile n’a pu être identifié à ce stade, a précisé Letisia Ruiz. La police de Los Angeles cherche à savoir si le groupe impliqué dans la fusillade est le même que celui présent lors de la fête plus tôt dans la soirée.