Côtes-d'Armor : un avis de recherche est diffusé après la disparition d'un jeune de 19 ans

La gendarmerie a émis un avis de recherche après la disparition d'Enzo Sarrazin, 19 ans. Il a été vu pour la dernière fois à Lamballe, dans les Côtes-d'Armor ce matin.

La gendarmerie des Côtes-d'Armor a lancé un avis de recherche, samedi 4 octobre, après la disparition d'Enzo Sarrazin. Âgé de 19 ans, sa disparition inquiète après qu'il a quitté son domicile le matin à vélo : "Nous sommes actuellement à la recherche de M. Enzo Sarrazin, 19 ans. Il a quitté son domicile à Lamballe ce matin avec un vélo tout chemin de couleur violette."

La dernière fois qu'il a été vu, il portait un pantalon marron foncé et un sweat violet foncé, apprend-on dans l'avis de recherche posté par la gendarmerie sur Facebook. Le jeune homme est "de corpulence mince", mesure 1,84 m et a des "cheveux très longs, châtains clairs et attachés". Il porte également des écarteurs aux deux oreilles. Il s'agit de grosses boucles d'oreilles qui élargissent le lobe de l'oreille.

"En cas de découverte ou de renseignement, merci de contacter le 17", demande la gendarmerie.