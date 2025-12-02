La tombe de Robert Badinter profanée : un homme arrêté, a-t-il agi par antisémitisme ?

Un homme de 23 ans a été placé en garde à vue ce mardi dans le cadre de l'enquête sur la profanation de la tombe de Robert Badinter au cimetière de Bagneux (Hauts-de-Seine), le 9 octobre dernier.

Ce mardi 2 décembre 2025, un homme de 23 ans a été interpellé en région parisienne, il est suspecté d'avoir profané la tombe de Robert Badinter, au cimetière de Bagneux, le 9 octobre dernier, à quelques heures de sa panthéonisation. Selon les informations de RTL, le suspect est actuellement interrogé sous le régime de la garde à vue, et "entendu sur les infractions de profanation de sépulture et de dégradation du bien d'autrui".

Inconnu des services de police, on ignore encore ses motivations. Ce coup de filet a été rendu possible grâce aux images de vidéosurveillance présentes sur les lieux. Les investigations ont été menées dans le cadre de l'enquête préliminaire confiée par le parquet de Nanterre à la sûreté territoriale de la direction territoriale de la sécurité de proximité des Hauts-de-Seine, précise le média.

Des "inscriptions odieuses"

Le 9 octobre 2025, des "tags liés à ses engagements contre la peine de mort et pour la dépénalisation de l'homosexualité" ont été retrouvés sur la tombe de l'ancien ministre de la Justice, située dans le carré juif du cimetière parisien de Bagneux, dans les Hauts-de-Seine, indiquait la mairie de Bagneux citée par BFMTV.

L'édile de Bagneux, Marie-Hélène Amiable, condamnait avec "la plus grande fermeté" cet "acte lâche" dans un communiqué. Elle dénonçait des "inscriptions odieuses" : "Elles sont indignes de cet ancien ministre et sénateur, porteur des avancées historiques qui ont permis d'abolir la peine de mort en France, en 1981 et de dépénaliser l'homosexualité en 1982".

Les actes de vandalisme perpétrés le jour de la panthéonisation de l'avocat et homme politique ne semblent pas être une simple coïncidence. D'autant que l'homme, décédé dans la nuit du 8 au 9 février 2024, repose dans cette tombe depuis près d'un an et demi. S'agit-il d'une forme de protestation contre l'entrée au Panthéon de Robert Badinter ? C'est une hypothèse envisageable compte tenu du caractère des inscriptions retrouvées sur place.

Des tags plutôt liés à ses engagements ?

Quid de l'hypothèse d'un acte antisémite ? Robert Badinter était issu d'une famille juive. Son père a été victime de l'antisémitisme et du nazisme, arrêté par la Gestapo lors d'une rafle à Lyon, déporté et décédé dans un camp d'extermination. Les tags semblent pour autant plus dirigés contre les réalisations politiques de Robert Badinter que contre ses origines juives.

Le corps de Robert Badinter repose toujours dans la tombe du cimetière parisien de Bagneux, malgré la panthéonisation. Un choix expliqué par Elisabeth Badinter, la veuve de l'artisan de l'abolition de la peine de mort, dans les colonnes de Libération. Elle rappelle la volonté des époux de se retrouver côte à côté après leur mort : "Ce qu'on voulait, c'est ne pas être séparés". Chose qui aurait été rendue plus difficile avec le déplacement du corps de l'ancien garde des Sceaux au Panthéon. Elisabeth Badinter disant elle-même ne pas être légitime pour rejoindre son mari à sa mort. C'est donc un cercueil rempli de quatre objets représentant symboliquement Robert Badinter - sa robe d'avocat, le livre Idiss qu'il a écrit en hommage à sa grand-mère, la biographie du député Nicolas de Condorcet qu'il a signé avec son épouse et Choses vues de Victor Hugo - qui reposera à l'Intérieur du Panthéon.