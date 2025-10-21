Disparition de Rayan, 13 ans, à Panazol : qui sont les suspects ?

L'alerte enlèvement a été déclenchée ce mardi 21 octobre suite à la disparition de Rayan, 13 ans, en Haute-Vienne. Deux suspects, une femme et un homme, sont actuellement recherchés, ont annoncé les autorités.

L'adolescent a été enlevé lundi 20 octobre à 18 heures, à Panazol, en Haute-Vienne, dans la banlieue de Limoges. Le dispositif alerte enlèvement a été déclenché ce mardi 21 octobre suite à sa disparition. Les suspects, un homme et une femme, sont recherchés.

Rayan, 13 ans, de type nord-africain, mesure 1m52, il a les yeux marrons, des cheveux bruns. Il porte des lunettes noires et porte un sweat jaune pâle, un pantalon cargo beige et des baskets blanches avec le logo Nike rouge. Atteint de diabète sévère, il nécessite de soins constants.

Les suspects sont une femme âgée de 25 à 30 ans, de forte corpulence avec de longs cheveux noirs, portant un peignoir bleu vif et un bas de pyjama blanc à motifs, et un homme. Ce dernier est de corpulence moyenne, vêtu d'un pantalon de jogging noir et d'un sweat noir avec un logo Nike blanc, porteur d'une casquette noire.

Les autorités appellent toutes les personnes disposant d'informations ou ayant vu quelque chose à appeler immédiatement le 197 ou à envoyer un courriel à alerte-enlevement@interieur.gouv.fr. Elles rappellent aussi que les témoins ne doivent pas intervenir eux-mêmes.