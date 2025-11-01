Calais : une femme tuée par arme à feu, l'autrice du meurtre finit par se suicider en laissant une lettre

Une femme a été tuée de deux tirs d'arme à feu sur le pas-de-porte de son appartement à Calais, ce vendredi 31 octobre 2025. Après avoir laissé une lettre d'excuse, la suspecte s'est donné la mort en début de soirée.

Une histoire sinistre et des conséquences fatales… Vendredi 31 octobre à Calais, il est 14 h 30 quand une mère de deux enfants est retrouvée morte par ses voisins sur le pas-de-porte de son appartement.

Comme le rapporte France 3, les voisins ont été alertés par des coups de feu avant de découvrir le corps de la victime de 39 ans. Le procureur adjoint au tribunal de Boulogne-sur-Mer [Pas-de-Calais] a confirmé que la victime avait été touchée par des tirs d'une "arme de gros calibre".

Les témoins sur place avaient ensuite évoqué une femme qui a pris la fuite. Après quelques heures de recherches, elle a été retrouvée morte. Elle se serait donné la mort dans une voiture. Selon le parquet, elle aurait "mis fin à ses jours avec une arme du même type", en laissant "un courrier" dans lequel elle a "reconnu" avoir tiré sur la victime. Toujours selon le procureur adjoint, la principale suspecte est une femme née en 1986 [39 ans]. Elle aurait adressé ses "excuses" dans la lettre retrouvée.

Où en est l'enquête ?

Le procureur adjoint au tribunal de Boulogne-sur-Mer a aussi expliqué qu'un "contexte familial" pourrait expliquer le drame. En effet, l'auteure des tirs était la compagne de "l'ex-compagnon de la victime". Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire et cherche à déterminer les circonstances et les motivations exactes de l'accueillante. La Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) de la police judiciaire 62 du littoral se chargera des investigations.

Depuis la médiatisation de l'affaire, les condoléances se multiplient sur les réseaux sociaux. La victime s'appelait Cindy Morvan, elle était mère de deux enfants. Connue pour avoir été ancienne championne de France de cyclisme sur piste, elle était aussi entraîneuse et militante pour la promotion de la pratique du cyclisme chez les femmes.

La fédération française de cyclisme des Hauts-de-France a adressé ses condoléances à la famille de la victime en précisant qu'elle était engagée "dans le développement du cyclisme féminin dans le Nord-Pas-de-Calais".