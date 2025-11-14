Michael Wiseman arrêté en Alsace : qui est ce pédophile présumé, bien connu aux États-Unis ?

Deuxième fugitif le plus recherché d'Arizona, Michael Wiseman a été arrêté le 1er novembre en Alsace après quatorze ans de cavale.

Il était recherché aux États-Unis depuis quatorze ans. Michael Wiseman a finalement été arrêté le 1er novembre dernier en... Alsace. Celui qui était jusqu'à présent le deuxième fugitif le plus recherché de l'Arizona devrait être extradé vers les États-Unis, une procédure est d'ores et déjà en cours.

Interpellé sur la commune de Kilstett, il avait été mis en cause une première fois pour des faits d'exploitation sexuelle sur mineur aux États-Unis début 2008. Michael Wiseman avait alors été placé sous surveillance judiciaire. Une surveillance de laquelle il était toutefois parvenu à se dérober en fin d'année, en coupant son bracelet électronique et en fuyant le pays. Il avait cependant été retrouvé en 2009 en Espagne et extradé une première fois aux États-Unis. À son procès, il avait plaidé coupable pour évasion, mais aussi pour exploitation sexuelle sur mineurs.

Retrouvé en France

Bien que condamné en 2012, Michael Wiseman avait profité de sa liberté conditionnelle pour se faire à nouveau la belle. Il a cette fois-ci fuit au Vietnam, où il a adopté deux enfants, puis est passé par la Pologne avant de poser ses valises en France, où il vivait sous une fausse identité, se faisant appeler Robert Danilewski. Les autorités américaines ont fini par retrouver sa trace dans l'Hexagone en septembre dernier. Les mandats d'arrêt nationaux à son encontre ont alors été transformés en une demande d'arrestation provisoire en vue d'une extradition, auprès de la justice française.

Mais alors que son interpellation devait prochainement avoir lieu, les enquêteurs américains ont découvert lors d'un passage au crible de sa boîte mail de nouvelles preuves de faits d'abus sexuels sur mineurs. Des abus réalisés sur le territoire français à l'encontre d'un des enfants qu'il a adoptés. Une enquête pour "viol et agression sexuelle sur mineur de 15 ans" a alors été ouverte par le parquet de Strasbourg. Les gendarmes français l'ont interpellé le 1er novembre et placé en garde à vue, avant sa mise en examen deux jours plus tard pour "viol et tentative de viol incestueux sur mineur par ascendant", "agression sexuelle incestueuse par ascendant" et "fixation d'images à caractère pédopornographique", précise à BFMTV, citant une source judiciaire française.

Si les autorités américaines se réjouissent aujourd'hui de l'arrestation de Michael Wiseman et de la collaboration avec la France dans cette affaire, son extradition n'est néanmoins pas pour tout de suite. L'Américain devra en effet d'abord être jugé en France avant d'être extradé aux États-Unis.