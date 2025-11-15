La boutique Chanel avenue Montaigne à Paris visée par une tentative de braquage

Quatre personnes ont tenté de braquer la célèbre boutique Chanel de l'avenue Montaigne à Paris. Armés, elles sont toutes en fuite.

Une attaque en plein jour, un week-end. Quatre personnes ont tenté de braquer la boutique Chanel de l'avenue Montaigne à Paris (VIIIe arrondissement). Cette " tentative de vol à main armée " a eu lieu peu avant midi, dans cette rue à quelques mètres de l'avenue des Champs-Élysées.

Comme le rapporte TF1 info, les braqueurs étaient munis d'au moins une arme de poing, même si l'on ignore toujours si celle-ci était réelle ou non. Ils ont tenté d'entrer dans la boutique en se servant de leur scooter, des TMax, comme de véhicules-béliers, mais ont été contraints d'abandonner.

Un agent de sécurité blessé

En effet, l'agent de sécurité de la boutique est intervenu, faisant fuir les malfaiteurs sur leurs scooters, sans qu'ils n'aient rien pu voler. Le vigile du magasin "a été blessé et est actuellement pris en charge par les secours", apprend-on dans un communiqué de Chanel.

Une enquête a été ouverte et la boutique va rester fermée jusqu'à nouvel ordre. C'est la Brigade de répression du banditisme (BRB) qui est en charge des investigations qui devraient permettre de retrouver la trace des braqueurs.