Incendie mortel de Crans-Montana : quelle peine risque le gérant, qui dort déjà en prison ?

Jacques Moretti, gérant du bar Le Constellation, a été placé ce vendredi en détention préventive par la justice suisse. Il doit désormais être présenté devant un nouveau tribunal, avec sa femme, dans les 48 heures.

Alors qu'une cérémonie a été organisée à Martigny, à une quarantaine de kilomètres de Crans-Montana ce vendredi 9 janvier en hommage aux victimes de l'incendie du bar "Le Constellation", le gérant de l'établissement a été placé en détention provisoire par la justice suisse à l'issue de son audition. Jessica et Jacques Moretti, le couple propriétaire du bar, étaient à nouveau interrogés depuis ce vendredi matin par la justice sur leur situation personnelle et non pas sur les normes de sécurité du bar mises en cause dans l'incendie. Le drame survenu le soir du Nouvel An a fait 40 morts et 116 blessés.

Ils étaient entendus pour la première fois depuis l'ouverture, le 3 janvier, d'une instruction pénale pour "homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence". La procureure générale du canton du Valais, Béatrice Pilloud, a expliqué que Jacques Moretti, le gérant du bar, a été placé en détention en raison d'un "risque de fuite concret" dans un communiqué diffusé en début d'après-midi.

"À l'issue de l'audition des gérants en qualité de prévenus et après une nouvelle évaluation du risque de fuite, le ministère public a requis des mesures auprès du tribunal de contrainte. Une nouvelle analyse du risque de fuite a été effectuée de façon détaillée pendant cette séance. Sur cette base, le ministère public a décidé de demander au tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire du gérant et à titre subsidiaire des mesures de substitution. Compte tenu de ses déclarations, de son parcours de vie et de sa situation en Suisse et à l'étranger, le ministère public a estimé que le risque de fuite était concret" , détaille ainsi la magistrate.

"Concernant la gérante, vu son parcours et ses attaches personnelles, le ministère public a estimé qu'une demande de mesures de substitution permettait de pallier le risque de fuite", précise-t-elle : placement sous bracelet électronique, interdiction de quitter le territoire, contrôle régulier à la police, dépôt d'une caution, dépôt des papiers d'identité. Les avocats de Jessica Moretti expliquent que leur cliente "n'entend pas se dérober à la procédure". Les investigations, elles, se poursuivent. "La présomption d'innocence pour les deux prévenus prévaut jusqu'à une décision contraire" , martèle la procureure générale.

Trois ans de prison maximum

Mais alors, quelle peine risque Jacques Moretti ? Au vu des qualifications retenues dans l'enquête pénale - homicides par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence - l'homme de 49 ans encourt "une peine maximale de trois ans", selon Alain Macaluso, avocat, professeur et directeur du Centre de droit pénal de l'Université de Lausanne. "Mais en pratique, les tribunaux suisses prononcent rarement des peines proches du maximum légal. Il s'agit souvent de peines pécuniaires avec sursis", poursuit-il auprès de l'AFP, dans une interview accordée le mercredi 7 janvier 2026. Il reconnaît toutefois que les "qualifications sont correctes, mais elles sont appelées à évoluer en fonction des investigations".

Ce vendredi 9 janvier, Jessica Moretti a voulu "s'excuser pour toutes les victimes", rapporte la chaîne de télévision suisse Léman Bleu. "Jamais, jamais on aurait pu imaginer ça. Ça s'est passé dans notre établissement et je tiens à m'excuser", a-t-elle ajouté. Les deux propriétaires du bar doivent désormais être présentés à un tribunal des mesures de contrainte dans les 48 prochaines heures. Ce tribunal doit se prononcer sur la requête de mise en détention et d'éventuelles mesures de substitution. Si le tribunal valide la mise en détention, la durée de celle-ci sera de trois mois renouvelables.