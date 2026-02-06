Attaque à la grenade à Grenoble : "c'est le chaos", ce que l'on sait de l'agression dans un commerce
Un jet de grenade dans un institut de beauté a fait six blessés légers, dont un enfant à Grenoble (Isère). D'importants moyens de secours et policiers ont été déployés sur place.
- Peu avant 15 heures ce vendredi 6 février, une grenade a explosé dans un institut de beauté de Grenoble (Isère), boulevard Gambetta. Selon les informations du Dauphiné Libéré, deux hommes auraient pénétré dans l'établissement situé près de la place Gustave-Rivet et auraient jeté une grenade avant de s'enfuir. Une goupille a été retrouvée sur les lieux.
- Au moins six personnes, dont un enfant de cinq ans, ont été légèrement blessées, selon un premier bilan des forces de l'ordre. D'importants moyens de secours et policiers ont été déployés. Comme indiqué par ICI Isère, les policiers procèdent aux constatations et vont "notamment pouvoir exploiter les images de vidéosurveillance du salon".
- Aucun des blessés n'a été transporté à l'hôpital, précise une source policière au Parisien. Les suspects - dont les motivations ne sont pas connues à ce stade - sont en fuite.
- "Je suis vite sortie, ça paraissait comme un énorme accident de voiture, mais des passants nous ont dit que c'était une grenade lancée dans l'institut à côté. Ce n'est pas très rassurant, il y a beaucoup de monde et c'est le chaos complet", raconte Julie, la patronne de Julie Esthétique, un salon de beauté situé à quelques pas de la scène auprès de F3 Auvergne-Rhône-Alpes.
17:02 - Les images d'un homme jetant la grenade dans le salon
Une vidéo circule désormais sur les réseaux sociaux et notamment sur X. On y voit un homme arriver devant l'institut de beauté, filmé par un complice, lancer la grenade dans le magasin avant de prendre la fuite.
16:49 - "Il y avait la gérante, des proches à elle et des clientes à l'intérieur"
Selon les dernières informations recueillies par Le Dauphiné Libéré, le drame a été évité de peu, alors que plusieurs personnes se trouvaient à l'intérieur du salon lorsque la grande a été lancée. "Il y avait la gérante, des proches à elle et des clientes à l'intérieur. Elles ont vu une personne jeter quelque chose et puis il y a eu une gros boum. Heureusement, il n'y a que des blessures légères mais tout le monde est en état de choc. Ils ont eu très peur", confie une proche de la commerçante qui gère l'institut de beauté dans les colonnes du quotidien local.
16:45 - La police va exploiter les images de vidéosurveillance du salon
Après l'explosion survenue à Grenoble ce vendredi 6 février, la police judiciaire a pris possession des lieux pour commencer son enquête. Comme indiqué par ICI Isère, les policiers procèdent aux constatations et vont "notamment pouvoir exploiter les images de vidéosurveillance du salon". Pour rappel, aucun des blessés n’a été transporté à l’hôpital malgré les blessures causées par le souffle de l'explosion.
16:39 - La zone balisée, les premières images devant l'institut
Sur les premières images de la zone dévoilées par Actu Grenoble, plusieurs camions de pompiers sont stationnés sur place pour prendre en charge les blessés légers après l'explosion due à un jet de grenade dans l'institut de beauté grenoblois. Le secteur a été balisé par les forces de l'ordre et des policiers sont positionnés aux abords de la boutique.
16:32 - "Un gros boum qui nous a coupé les jambes"
"On a entendu un gros boum qui nous a coupé les jambes. puis des bruits de verre suivis de cris. On est sorties et on a vu des gens crier. On n'a pas tout de suite compris ce qui se passait", racontent deux commerçantes du boulevard Gambetta dans les colonnes du Dauphiné Libéré. Des témoins ont effectivement entendu "des cris" avant une "déflagration", rapporte de son côté Actu Grenoble.
Les témoignages se multiplient depuis l'explosion. La pharmacienne dont le magasin est situé tout près de l'institut de beauté touché s'est justement exprimée dans les colonnes du journal local : "On a entendu un énorme bruit et les murs ont tremblé. On avait l'impression qu'une bombe avait explosé chez nous", confie-t-elle.