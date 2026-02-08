Hautes-Alpes : ce que l'on sait des deux skieurs décédés dans une avalanche ce samedi

Une avalanche a entraîné la mort de deux skieurs, samedi 7 février, à Saint-Véran, dans les Hautes-Alpes.

Un nouveau drame en montagne. Selon les informations du Dauphiné Libéré, deux skieurs de randonnée ont perdu la vie, ce samedi 7 février, après le déclenchement d'une avalanche à Saint-Véran, dans le département des Hautes-Alpes, a indiqué ce dimanche le parquet de Gap.

Qualifiée de "très importante" par les secouristes, la coulée de neige a débuté aux alentours de 15 heures, avec plusieurs cassures, dans la face nord de la tête de Longet (3 146 mètres), vers 2 300 mètres d'altitude.

Les deux victimes de l'avalanche faisaient du hors-piste

Alerté, le peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Briançon a déployé d'importants moyens de recherche : six secouristes, une équipe cynophile ainsi que deux médecins du service mobile d'urgence et de réanimation des Hautes-Alpes (Smur 05) qui ont été héliportés sur les lieux par la section aérienne de la gendarmerie. Les recherches ont duré jusqu'à la tombée de la nuit, sans parvenir à sauver les deux skieurs.

Les victimes participaient à une sortie en hors-piste avec deux autres pratiquants - qui sont sains et saufs - lorsque la coulée est partie. "L'un est né en 1997 et travaille dans la région, l'autre est né en 1991 et est domicilié en Haute-Marne", a indiqué la procureure de la République de Gap, Marion Lozac'hmeur. La sortie n'était pas encadrée par un professionnel de la montagne, précise le parquet qui a ouvert une enquête "en recherche des causes de la mort", remise au peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Briançon. "Une autopsie sera diligentée dans le cadre de l'enquête", ajoute la magistrate.

Un mort déploré dans une avalanche en Savoie ce samedi

Ces nouveaux décès s'ajoutent à celui d'un touriste d'environ soixante ans, enseveli plusieurs heures par la neige, après avoir été emporté par une avalanche dans un massif de Haute-Maurienne en Savoie, ce samedi, a appris Ici Pays de Savoie. Il était accompagné d'un autre skieur qui est parvenu à se dégager.

Par ailleurs, un homme de trente-sept ans a perdu la vie, le même jour, dans le massif du Mont-Blanc. Il s'était élancé avec sa combinaison de vol mais son wingsuiter n'a pas réussi à ouvrir sa voile de parachute. L'homme a alors violemment percuté le sol à pleine vitesse, à proximité du village des Bossons. La victime était déjà décédée à l'arrivée des secours.