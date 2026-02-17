Mort de Quentin Deranque à Lyon : plusieurs suspects identifiés, leur profil se précise

Depuis la mort de Quentin Deranque, aucune interpellation n'a eu lieu. Des suspects ont cependant été identifiés et sont connus des services de police.

Quentin Deranque a été violemment agressé jeudi 12 février en marge d'une conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan à l'Institut d'études politiques de Lyon pendant qu'il assurait la sécurité des membres du collectif Némésis venus pour mener une action de contestation. Le militant de 23 ans a succombé à ses blessures. Il a été "jeté et frappé au sol à de nombreuses reprises par plusieurs hommes. Au moins six", a assuré le procureur de la République de Lyon, Thierry Dran, ce lundi 16 février, pendant sa conférence de presse.

Plusieurs suspects ont été identifiés, cinq sur six, mais aucune interpellation n'a encore eu lieu. Ils sont connus des services de police et plusieurs d'entre eux seraient fichés "S" en raison de leur appartenance au mouvement antifasciste de la Jeune Garde, selon France Télévisions auprès de sources policières. Ce groupe, cofondé par le député LFI du Vaucluse Raphaël Arnault et dissout en juin 2025, a assuré dimanche ne pas être "responsable" du décès du jeune homme. D'autres suspects sont connus pour des vols et faits de violence. "Quand on aura interpellé les gens, on va vous en dire plus sur leur appartenance", a, pour sa part avancé le procureur, ajoutant vouloir se baser "non pas sur des rumeurs, mais sur des éléments" d'investigation.

Lors de sa conférence de presse lundi, le procureur de la République de Lyon a précisé qu'une enquête criminelle des chefs d’homicide volontaire et une enquête délictuelle pour violences aggravées par trois circonstances (réunion, marqué et porteur d’arme) et du chef d’association de malfaiteurs en vue de commettre un délit punis de cinq ans d’emprisonnement sont en cours. De plus, l'autopsie du corps de Quentin Deranque a permis de déterminer qu'il présentait "des lésions à la tête, un traumatisme crânio-encéphalique majeur et mortel à brève échéance".

LFI pointé du doigt par le gouvernement

Selon le gouvernement, le profil des responsables de l'agression ne fait pas vraiment de doute. Le ministre de l'Intérieur a affirmé dimanche soir que "manifestement c’est l’ultragauche qui était à la manœuvre", pointant du doigt la possible implication du groupe antifasciste "La Jeune Garde". "L’enquête permettra de confirmer ou pas si c’étaient des militants de la Jeune Garde. Mais les témoignages vont en ce sens manifestement", a dit Laurent Nunez sur France 2.

Sans mettre en cause le mouvement, Emmanuel Macron a, lui, dénoncé un "déferlement de violence inouï". "En République, aucune cause, aucune idéologie ne justifieront jamais que l’on tue", a écrit le chef de l’Etat sur X, appelant au calme. Le ministre de la Justice Gérald Darmanin adopte le même discours que le ministre de l'Intérieur. "Aujourd’hui, c’est l’ultragauche qui a tué, c’est incontestable", a déclaré le garde des Sceaux, invité du Grand Jury RTL-Public Sénat-Le Figaro-M6 dimanche. "Il y a en effet des discours politiques, notamment ceux de La France insoumise et de l’ultragauche, qui mènent malheureusement (…) à une violence très débridée sur les réseaux sociaux, une violence extrême sur les réseaux sociaux et dans le monde physique", a-t-il développé.

Selon la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon, "LFI encourage depuis des années un climat de violence. LFI a des liens avérés et assumés avec des groupes d’ultragauche extrêmement violents". Elle pointe la "responsabilité morale de LFI dans ce climat de violence exacerbé", sur BFMTV. Pour le ministre de l'Intérieur, "il y a des liens extrêmement forts entre La France insoumise et la Jeune Garde", assure Laurent Nunez ce lundi matin sur France Inter.

Le parti nie tout lien avec la Jeune Garde

"Il n’y a pas de lien entre LFI et la Jeune garde", a insisté le député LFI Eric Coquerel sur RTL ce mardi 17 février. "Je ne sais s’il y avait des ex-militants de l’ex-Jeune garde dans ce qu’il s’est passé mais ça ne concerne pas, ça n’engage pas les liens que nous avons pu avoir", a-t-il surenchéri. Il a aussi dénoncé le "récit construit" sur LFI par des personnes allant de "l’extrême droite à Glucksmann". Interrogé sur le sujet, le député européen (Place publique) Raphaël Glucksmann avait évoqué des "images révoltantes", se disant "pris par le dégoût, la révolte, l'indignation, la colère". "Il n'a rien d'antifasciste dans ce qu'il s'est passé, on ne lynche pas, on ne tue pas en démocratie", déplorait-il. "Clairement La France insoumise brutalise le débat public depuis des semaines et des mois", avait-il lâché au micro de RTL.

Ces accusations ont également fait bondir le leader historique du mouvement. "Nous n'avons rien à voir avec cette histoire et ceux qui nous accusent sont des calomniateurs", a réagi Jean-Luc Mélenchon lors d'un meeting à Montpellier. "Nous exprimons notre sidération, mais aussi notre empathie et notre compassion pour la famille, pour les proches", a-t-il ajouté, soulignant avoir "dit des dizaines de fois que nous étions hostiles et opposés à la violence". "La France insoumise ne porte aucune responsabilité" dans ce drame, a ainsi affirmé Manuel Bompard sur LCI, le coordinateur de LFI.

"Personne ne doit mourir de ses idées, personne ne doit être tué en marge d’une conférence, personne, jamais", a condamné la députée écologiste Sandrine Rousseau le 16 février sur France Info. Face aux déclarations du ministre de l'Intérieur concernant une potentielle implication de l'ultragauche, Sandrine Rousseau rappelle "qu'on ne sait pas encore" qui est responsable de cette agression, estimant "qu'il n'y a pas la certitude que ce soit la Jeune Garde". À ce stade de l'enquête, "il faut que la justice travaille", ajoute l'élue écologiste, considérant que LFI est "victime d'une espèce de cabale incroyable alors qu'ils ne sont pour rien dans cette affaire".

De son côté, le collectif Némésis, proche de l'extrême droite, a affirmé que Quentin Deranque avait été agressé par des militants antifascistes dont certains issus de la Jeune Garde, sans que le parquet n'ait établi pour sa part un tel lien à ce stade de l'enquête. Dans son communiqué, Némésis affirme avoir reconnu parmi les agresseurs de Quentin Deranque un collaborateur parlementaire du député LFI Raphaël Arnault, qui serait un "membre actif de la Jeune Garde". Jacques-Elie Favrot - ce collaborateur soupçonné d’être impliqué dans la mort de Quentin Deranque - a été suspendu "à titre conservatoire" de ses "droits d’accès" à l’Assemblée nationale, lundi 16 février par la présidente de la Chambre basse du Parlement, Yaël Braun-Pivet. Selon elle, "sa présence dans l’enceinte" de l’institution "pourrait entraîner un trouble à l’ordre public", explique-t-elle par voie de communiqué.