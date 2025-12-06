Saint-Nicolas : qui est l'ancêtre du Père Noël, célébré ce samedi 6 décembre ?

Ce samedi 6 décembre, on fête la Saint-Nicolas. Une célébration religieuse bien répandue mais dont l'histoire est peu connue. Qui était l'ancêtre du Père Noël ?

Le patron des enfants est de retour ce samedi. Le 6 décembre, comme chaque année, on fête la Saint-Nicolas, une célébration religieuse encore populaire. À Arras par exemple, il descendra samedi soir du beffroi de la ville en rappel, lors d'un show haut en couleur, rapporte La Voix du Nord. C'est cette figure du christianisme qui a inspiré le Père Noël. Et il a bien vécu !

Saint Nicolas était un évêque de Myre (Sud de l'actuelle Turquie) du début du IVe siècle, devenu un saint chrétien après qu'on lui a attribué la réalisation de nombreux miracles. Il faudra ensuite attendre très longtemps pour qu'apparaisse le Père Noël en tant que tel, au personnage né d'une initiative commerciale au XXe siècle.

Dans les festivités de la Saint-Nicolas tout comme au cœur de l'imaginaire enfantin, Saint Nicolas forme un binôme bien connu avec un compère beaucoup moins avenant, le fameux Père Fouettard, dont la mission principale est de punir les enfants turbulents. Du côté des célébrations, défilés de chars, processions aux flambeaux et marchés animent les rues de plusieurs régions de l'Est français et du Nord de l'Europe, parfois pendant plusieurs semaines comme à Nancy. Date, chanson, légendes... Immergez-vous, grâce à cette page spéciale, dans les joyeuses coulisses de l'univers du "bon Saint Nicolas" !

Comme tout saint qui se respecte, Saint Nicolas dispose désormais d'une date bien à lui dans notre calendrier, le 6 décembre. C'est à cette date qu'il visite les maisons pour récompenser les bons élèves qui méritent de joyeuses fêtes. L'Allemagne a commencé à la marquer d'une pierre blanche au Xe siècle ! La Saint-Nicolas fait aussi figure de tradition dans les pays nordiques. Hollandais et Allemands ont importé sa légende aux Etats-Unis, dès le XVIIe siècle. Des régions françaises célèbrent aussi sa "venue" très tôt : particulièrement populaire dans le Nord de la France, il l'est encore davantage dans l'Est du pays. Saint Nicolas passe chaque 6 décembre voir les écoliers en Lorraine et distribuer bonbons, pain d'épice et chocolat tandis qu'ils l'accueillent en chanson. Il défile également le long des rues sous les yeux brillants des petits et des grands. À Nancy par exemple, les fêtes de Saint Nicolas durent traditionnellement tout un week-end. Et elles mêlent feu d'artifice XXL, défilé de chars et même remise symbolique des clefs de la ville au Saint-Patron par le maire en personne. Bref, entre musique, parade et marché, les rites de la Saint Nicolas sont encore célébrés tous les ans en Lorraine, comme à Nancy ou encore dans le Nord, à Valenciennes, et bercés de chansons et légendes. L'énigmatique ancêtre du Père Noël est tout de même le patron protecteur des enfants, en particulier s'ils ont été sages. Mais le bon Saint Nicolas est aussi patron des marins, des prisonniers, des avocats, des kinésithérapeutes ou encore des hommes célibataires (quand Sainte Catherine est celle des femmes seules).

Pour aborder la grande et étonnante histoire de Saint Nicolas, pourquoi ne pas commencer par cette comptine qui résonne encore dans certaines régions de France ? La chanson de Saint Nicolas donne la parole à un enfant qui promet d'être sage, "comme un mouton" et d'apprendre ses leçons pour "avoir des bonbons". Voilà qui pourrait être le slogan des écoliers qui l'entonnent chaque 6 décembre (date de la Saint-Nicolas) pour accueillir leur Saint protecteur... Déjà, l'ombre du Père Noël moderne pointe derrière des strophes plutôt désuètes. Voici les paroles de la chanson de Saint Nicolas selon le site spécialisé fete-enfants.com :

Ô grand Saint Nicolas,

Patron des écoliers,

Apporte-moi des pommes

Dans mon petit panier.

Je serai toujours sage

Comme une petite image.

J'apprendrai mes leçons

Pour avoir des bonbons.

Venez, venez, Saint Nicolas,

Venez, venez, Saint Nicolas,

Venez, venez, Saint Nicolas, et tra la la...

Ô grand Saint Nicolas,

Patron des écoliers

Apporte-moi des jouets

Dans mon petit panier.

Je serai toujours sage

Comme un petit mouton.

J'apprendrai mes leçons

Pour avoir des bonbons.

Venez, venez, Saint Nicolas,

Venez, venez, Saint Nicolas,

Venez, venez, Saint Nicolas, et tra la la...

La princesse Mathilde de Belgique à la rencontre du Père Fouettard local en 2011. © JOHANNA GERON / BELGA / AFP

Saint Nicolas est toujours accueilli avec joie par les écoliers ou lors de son défilé dans les villes, mais l'arrivée du Père Fouettard (dont vous découvrirez l'histoire un peu plus loin dans ce dossier) est, sans surprise, moins bienvenue chez les enfants. Mais aussi parfois chez leurs parents : en 2014, une polémique a eu lieu aux Pays-Bas au départ du cortège annuel de la Saint-Nicolas... quant au caractère supposément raciste du personnage de Zwarte Piet, ou Pierre le Noir (la version hollandaise du Père Fouettard).

"Est-ce que vous avez été sages les enfants ?" - "Ouiiii" répondent la plupart du temps les plus jeunes à cette sempiternelle question. Depuis le Moyen-âge, Saint Nicolas va de domicile en domicile dans la nuit du 5 au 6 décembre (c'est en tout cas ce que dit la légende) pour demander aux enfants s'ils ont été sages. Deux options : les marmots l'ont été et reçoivent des cadeaux ; ou bien ils n'ont pas brillé par leur discipline et le Père Fouettard, binôme de Saint-Nicolas, leur donne une correction.

Si Saint-Nicolas est si populaire, c'est parce que dès le Moyen-Age, il a hérité d'une casquette : celle de patron des écoliers. On dit qu'il la doit à ses nombreux miracles. Et pas n'importe lesquels. Il aurait par exemple ressuscité trois pauvres écoliers coupés en morceaux par un boucher et jetés dans un saloir... Ledit boucher donnera naissance à la légende du méchant Père Fouettard (lire ci-dessous). Une autre légende raconte comment le futur "vrai" Père Noël évite à un homme endetté de vendre ses trois filles comme esclaves pour s'en sortir (un procédé classique dans l'Antiquité) : pendant trois nuits consécutives, l'évêque de Myre jette assez d'argent dans le logis familial (par la fenêtre ou la cheminée, les versions diffèrent) pour que le père puisse rembourser ses dettes et pourvoir ses filles d'une dot. Une autre légende dit que le bon Saint-Nicolas aurait sauvé de la tempête un bateau transportant une cargaison de blé pour la ville de Myre. Des histoires inspirées d'icônes bizantines bien réelles. Peu à peu, la tradition du Père Noël supplantera celle de son inspirateur.

Saint Nicolas se fête dans les pays nordiques mais aussi côté quart nord-est de la France © Daisy DEMOOR - galerie photo Linternaute.com

Saint Nicolas arbore un look reconnaissable (mitre sur la tête, crosse à la main et habit ecclésiastique sur le dos), parce qu'il était évêque dans une autre vie ! C'était au IVe siècle, en Asie mineure - autrement dit, dans le sud-ouest de l'actuelle Turquie. Victime de persécutions sous le règne de Dioclétien, Nicolas de Myre, comme on l'appelait alors, fait surtout parler de lui après sa mort, un 6 décembre. On se souvient de lui comme du protecteur, bienveillant et généreux, de la veuve et de l'orphelin.

Et son passé est particulièrement original : Nicolas de Myre est donc né en Turquie, dans un port de l'Anatolie, aux environs du IIIe siècle de notre ère. Il deviendra évêque très jeune, dans une partie de l'Asie où la religion chrétienne en était à ses balbutiements. Retiré sur une île, rebaptisée l'île de Saint-Nicolas, il va ensuite s'installer à Myre, la ville moderne de Demre, qui lui donnera son patronyme. Il serait particulièrement connu dans les premières années pour sa lutte contre les cultes païens dans cette période de Noël, encore rendus à d'anciens dieux grecs.

Au XVIe siècle, Saint Nicolas subit le bannissement dans une bonne partie de l'Europe, réforme protestante oblige. Mais les Hollandais gardent la tradition au chaud, et vont même, comme dit plus haut, l'importer de l'autre côté de l'Atlantique. Normal : ils sont parmi les premiers à coloniser l'Amérique, où ils n'oublient pas d'apporter leur "Sinterklass" (Saint-Nicolas en néerlandais). De quoi donner Santa Claus (le "Père Noël" américain) un peu plus tard. Des chrétiens américains s'approprient la légende et rapprochent, dans la version moderne de la fête de Saint Nicolas, la venue du Père Noël de la naissance du Petit Jésus. Il fera donc sa tournée le 24 décembre ! Cette remise au goût du jour n'empêchera pas d'autres chrétiens de rester fidèles à la Saint Nicolas. Les enfants de Lorraine en savent quelque chose. Ils y ont gagné un deuxième Noël...

Le Père Fouettard peut être vu comme le double sombre de Saint Nicolas. Et pour cause : il est là pour punir les enfants pas sages pendant l'année. Il devrait son existence dans la vie des écoliers à une invention de précepteurs au XVIIIe siècle pour que les garnements se tiennent tranquilles. D'autres pointent le Château de Berwartstein, en Allemagne, comme le repère du méchant visiteur aux allures de croquemitaine : un personnage historique, le seigneur Hans Von Trotha, l'aurait occupé entre 1480 et 1503. Bâti en haut d'un rocher en bordure de la forêt Palatine, il était réputé imprenable avec ses tunnels souterrains reliés au donjon. Une origine historique précise vient aussi expliquer la présence du Père Fouettard façon épouvantail pour enfants : au XVIe siècle, en plein siège de Metz par les troupes de Charles Quint, les habitants de la ville assiégée tournent en dérision l'image de l'empereur, brûlant un mannequin à son effigie. Et on surnomme ce dernier "le Père Fouettard". D'après le site pour enfants Gaminsdulux.fr, au Luxembourg, le Père Fouettard avait à l'origine dans son sac des "rudden", "petites baguettes de bois souple, style saule pleureur, pour donner des fessées aux enfants." De nombreuses chansons de Noël font également référence au sinistre personnage.

Dans l'Est de la France, on célèbre Saint Nicolas tous les 6 décembre. La fête remonte carrément au 13e siècle. En 2018, les fêtes de Saint-Nicolas à Nancy ont plus particulièrement été inscrites à l'Inventaire français du patrimoine culturel et immatériel, "dès leur premier passage en commission", a précisé le ministère de la Culture. Dans cette ville de l'Est de l'Hexagone, les célébrations durent en temps normal 45 jours, avec une apogée le 1er week-end de décembre, et sont animées par des compagnies d'arts de la rue. Avec le marché de noël de Strasbourg, les célébrations de la Saint-Nicolas à Nancy sont l'autre temps fort de l'hiver dans l'Est de la France : au menu plus précisément, on trouve le traditionnel défilé de la Saint-Nicolas, des animations de rue en musique, et la tournée du Saint-Patron des écoliers et des Lorrains dans les écoles. Plus généralement dans l'Est, les enfants savourent en rentrant de l'école un gâteau en forme de bonhomme et en pâte à brioche ou à kugelhopf, le männele, trempé dans du chocolat chaud. Souvent, les commerçants font gratuitement distribution de gâteaux et de bonbons et les adultes se retrouvent autour d'un verre de vin chaud.