Joyeux Noël : des images sublimes et gratuites, des textes parfaits pour vos messages de voeux

Joyeux Noël 2025 ! C'est le moment d'envoyer un petit message et une jolie carte numérique. Voici des textes inspirants et des images parfaites !

Près de la cheminée, les cœurs se réchauffent Les flocons dansent dans le vent glacé,

Portant des rêves doucement chuchotés.

Près de la cheminée, les cœurs se réchauffent,

Dans la chaleur des instants qu’on s’offre.

Joyeux Noël à vous, chers aimés,

Que vos vies soient toujours comblées. Le plus beau cadeau de Noël Sous le sapin se nichent les secrets,

Prêts à offrir des sourires parfaits.

Mais le plus beau cadeau en ce jour,

C'est le lien si fort de notre amour. Puisse cette fête emplir votre âme,

De rires, de joie, d'une douce flamme.

Joyeux Noël à vous, chers trésors,

Que bonheur et magie soient en accord. Que votre cœur se pare de lumière pour Noël Les flocons dansent sur les toits glacés,

Sous le ciel d'argent doucement voilé.

Des chants résonnent dans l'air pur,

Promesses de rêves et d'aventures. Que votre cœur se pare de lumière,

Et que l'étoile guide vos prières.

Joyeux Noël à vous, chers aimés,

Que la paix demeure à vos côtés. Que la joie illumine vos foyers pour Noël Dans la douceur d'un soir étoilé,

Les câlins de l'hiver viennent danser.

Près du feu, les âmes se rassemblent,

Dans une chaleur douce et tendre. Que la joie illumine vos foyers,

Et l'amour vous garde apaisés.

Joyeux Noël à vous, chers amis,

Que la fête réchauffe vos vies. Un poème de Noël, le plus beau message de l'année Sous l'éclat doux des lumières dorées,

Le sapin veille, fièrement décoré.

Des rires d'enfants emplissent les cieux,

Offrant des étoiles à nos vœux précieux. Que la paix réchauffe vos cœurs aimants,

Et l'amour fleurisse en chaque instant.

Joyeux Noël à vous, chers trésors,

Que la magie vous entoure encore et encore.

Une fois le contenant trouvé, reste le contenu à élaborer. Quand on a la carte ou l'image idéale entre les mains, il faut bien le dire, l'inspiration n'est pas toujours au rendez-vous pour formuler ses voeux. Alors voici nos conseils, avec des modèles et des textes déjà rédigés, que chacun peut copier, prendre comme exemple ou transformer pour souhaiter Joyeux Noël. Voici tous nos exemples de messages de Noël à réadapter : "La fête de Noël est le plus beau jour pour chasser les soucis et les souffrances, pour laisser place à la magie, le bonheur et l'amour, pour profiter de ses proches et les couvrir de cadeaux ! Merveilleuses fêtes de fin d'année à vous tous, que la féérie de Noël inonde votre foyer en cette journée". "Pour ce Noël, je te souhaite autant de joie, de bonheur et d'amour qu'il y a d'étoiles dans le ciel un soir d'été, de boules de neige dans ton sapin. Profite de ce moment magique de Noël pour partager avec tes proches des moments inoubliables. Joyeuses fêtes de Noël !" "Noël, c'est une journée unique où les soucis quotidiens laissent place au bonheur, à la magie, à la douceur, aux surprises et à l'amour. C'est le jour où il faut partager avec ses proches des moments agréables. Profitez des personnes que vous aimez en ce jour féerique. En cette fin d'année, je souhaite que les plus belles choses se réalisent pour vous. Joyeux Noël !" "Nous vous souhaitons un joyeux Noël, rempli de joie et de passion autour des gens que vous aimez. Que tous les ingrédients d'un Noël réussi s'offrent à vous : chaleur, gaieté, partage, rires, chansons, esprit de famille". "Noël, c'est une journée unique où les soucis quotidiens laissent place au bonheur, à la magie, à la douceur, aux surprises et à l'amour. " "Je vous témoigne toute mon affection en ces fêtes de Noël. Que les beaux moments comblent vos journées, les délices ornent vos tables et que les rires emplissent vos cœurs". "Puisse ce Noël être pour toi un moment magique où l'esprit et la bonté des gens qui t'entourent apportent en ton cœur tout le réconfort et le bonheur que tu mérites". "Mon/ma chéri(e), je t'embrasse bien tendrement et te souhaite un joyeux Noël. Que la magie de Noël et du partage puisse te faire ressentir tout ce que j'éprouve pour toi à cet instant". "Chez petit(e) frère/sœur : que la hotte du père Noël te parvienne avec les cadeaux les plus magiques pour toi. Je regrette de ne pas pouvoir être à tes côtés cette année, mais promets que ce sera la dernière fois. Je pense fort à toi et te souhaite le plus beau des Noëls !" "Que la magie de Noël enveloppe votre foyer de joie et de bonheur. Joyeux Noël !" "Que cette journée soit illuminée par les sourires et le partage. Joyeux Noël 2025 !" "Que la chaleur des moments partagés en famille réchauffe vos cœurs en cette période de fêtes. Joyeux Noël !" "Que les étoiles brillent pour vous ce Noël et que chaque instant soit empreint de paix et d'amour. Joyeuses fêtes !" "Puisse cette journée être remplie de surprises, de rires et de doux souvenirs. Joyeux Noël à vous !" "Que ce Noël soit le début d'une année lumineuse et remplie de succès. Joyeuses fêtes !" "Puissiez-vous être entouré(e) de ceux que vous aimez en cette belle journée de Noël. Joyeux Noël" "Que la magie de Noël illumine vos vies de bonheur et de tendresse. Joyeuses fêtes" "Que ce Noël soit un hymne à la paix et à la félicité dans vos foyers. Joyeux Noël 2025 "! "Que cette période festive soit synonyme de moments précieux et de souvenirs inoubliables. Joyeux Noël !" "Que la magie de Noël vous apporte la joie, l'espoir et l'amour que vous méritez. Joyeuses fêtes !" "Que chaque instant de cette journée soit une note de bonheur dans la symphonie de votre vie. Joyeux Noël !" "Que la lumière de Noël brille dans vos cœurs tout au long de l'année à venir. Joyeuses fêtes !" "Puissent les bénédictions de Noël vous entourer et vous accompagner dans chaque étape de votre vie. Joyeux Noël 2025" "Que la magie de Noël vous enveloppe de douceur et de moments enchantés. Joyeuses fêtes !" "Que cette période de Noël soit remplie de paix, d'amour et de sérénité pour vous et vos proches. Joyeux Noël" "Que chaque cadeau échangé soit une expression de votre amour et de votre affection. Joyeuses fêtes" "Que la générosité et la bienveillance de Noël perdurent dans votre quotidien. Joyeux Noël 2025" "Que chaque flocon de neige porte avec lui la promesse de moments heureux pour vous. Joyeuses fêtes" "Que la magie de Noël enchante votre foyer et vous comble de bonheur. Joyeux Noël" "Que la chaleur des liens familiaux illumine cette journée spéciale. Joyeuses fêtes de Noël" "Puissent vos vœux de Noël se réaliser dans la douceur et l'harmonie. Joyeux Noël 2025 !" "Que cette journée soit une mélodie douce et harmonieuse dans le concert de votre vie. Joyeux Noël!" "Que la joie et la félicité vous accompagnent tout au long de cette journée de Noël. Joyeuses fêtes !" "Que chaque moment soit une occasion de célébrer l'amour et l'amitié. Joyeux Noël !" "Que cette saison festive soit un conte de fées éblouissant pour vous et vos proches. Joyeux Noël 2025 !" "Que les cloches de Noël résonnent avec bonheur dans vos cœurs et vos foyers. Joyeuses fêtes !" "Que le bonheur soit votre cadeau le plus précieux en cette journée de Noël. Joyeux Noël !" "Que la magie de Noël vous inspire et vous guide vers de nouveaux horizons. Joyeuses fêtes !" "Que cette journée soit le début d'une année riche en émotions positives. Joyeux Noël 2025 !" "Joyeux Noël à tous ! Que l'esprit de Noël rayonne dans vos foyers et dans vos cœurs !" "Pour cette journée de Noël, que la joie, la magie, le bonheur inondent votre foyer et vous comblent de merveilles. Joyeux Noël" "Que cette journée de Noël vous apporte toute la magie et le bonheur qu'elle recèle. Je vous souhaite le plus féérique des Noël". "C'est Noël... Partagez des moments de joie avec vos proches et couvrez d'amour ceux que vous aimez ! C'est le jour où il faut croire en la magie et la joie ! Joyeux Noël à tous" "Que cette période de fêtes vous permette de retrouver les vôtres et de découvrir de belles surprises". "Pour Noël, j'attaque déjà mes résolutions : souhaiter un joyeux Noël en temps et en heure à tous ceux qui comptent beaucoup pour moi !" "Profitez bien de vos familles en ces instants si chaleureux de Noël. Nous pensons fort à vous et vous souhaitons de très belles fêtes". "Que la douceur de Noël réchauffe votre cœur et illumine votre chemin. Joyeux Noël à vous et à votre famille !" "Que la magie de Noël vous offre une symphonie de moments inoubliables et de bonheur infini. Joyeuses fêtes !" "Que chaque étoile scintillante soit un vœu exaucé pour vous en cette période de Noël. Joyeux Noël et meilleurs vœux pour la nouvelle année !"

"Voici 5 raisons qui me font dire que le Père Noël existe vraiment :

1) J'ai réussi à faire un bonhomme de neige

2) J'ai terminé deux boîtes de chocolat et je n'ai même pas un petit mal de ventre

3) J'ai échappé à la messe de minuit

4) Il a neigé même dans mon jardin

5) J'ai pensé à souhaiter joyeux Noël à tous ceux que j'aime"

"Cela fait maintenant 2025 ans qu'on se souhaite Joyeux Noël dans toutes les langues dans le monde. Et entre nous, cela fait déjà déjà plusieurs années. Mais si au fil des années l'imagination et les mots se tarissent, mes sentiments restent les mêmes : je te souhaite du fond du coeur un Joyeux Noël !"

"Cette année, j'ai demandé au père Noël la plus belle des lettres pour te souhaiter de merveilleuses fêtes. Mais trop occupé à sa tournée des cadeaux, et un brin étourdi, il n'a pas trouvé le temps de me répondre. L'année prochaine, promis, tu auras des voeux quatre étoiles. Pour cette année, j'espère que tu te contenteras de ce modeste "Joyeux Noël" d'un ami qui t'aime de tout son coeur."

"Je te souhaite un joyeux Noël dans toutes les langues : Merry Christmas (en anglais), Feliz Navidad (en espagnol), Buon Natale (en Italien), Feliz Natal (en portuguais), عيد ميلاد مجيد "Aid Milad Majid" (en arabe), メリークリスマス "merii kurisumasu" (en japonais), fröhliche Weihnachten (en allemand), 圣诞节快乐 "Shèngdàn jié kuàilè" (en chinois) et God Jul (en suédois)".

Outre l'humour, il est parfois bon de mettre un peu de spiritualité dans ses voeux, d'autant que la période de Noël est propice à la réflexion sur nos vies, l'amour, la fraternité ou le le vivre ensemble. Piocher dans les citations des plus illustres personnalités peut aussi vous aider à concocter un message original. Pour ce Noël 2025, on peut aisément se reporter sur des classiques incontournables, autant que sur des phrases tout aussi puissantes mais plus récentes. Morceaux choisis :

"Nous devons chacun être le protecteur de notre frère, de notre soeur, nous devons traiter les autres comme nous voudrions être traités" (Michelle Obama).

"L'amer et le doux viennent de l'extérieur, le difficile vient de l'intérieur, de nos propres efforts", "La valeur d'un homme réside dans ce qu'il donne et non pas dans ce qu'il est capable de recevoir" ou encore "Un homme qui n'est plus capable de s'émerveiller a pratiquement cessé de vivre" (Einstein).

"Il faut laisser les illusions de l'éphémère pour aller à l'essentiel, renoncer à nos prétentions insatiables, abandonner l'insatisfaction pérenne et la tristesse pour quelque chose qui toujours nous manquera. Cela nous fera du bien de laisser ces choses pour retrouver dans la simplicité la paix, la joie, le sens lumineux de la vie" (pape François).

"Il faut savoir ce que l'on veut. Quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire ; quand on le dit, il faut avoir le courage de le faire" (Clémenceau).

"Jingle bells", "Petit garçon", "Vive le vent", "Il est né le divin enfant", "Le petit rennes au nez rouge", "Douce nuit, belle nuit" ou encore "Mon beau sapin", pour n'en citer que quelques unes... La liste des chansons de Noël est longue. Découvrez dans notre sélection des chansons de Noël traditionnelles en français et en anglais, mais aussi en espagnol, sans oublier des chants de Noël plus modernes et contemporains, comme "Christmas lights" de Coldplay (2018) ou "Santa Claus is Comin' to Town" de Bruce Springsteen (2007) !

Comment dit-on "Joyeux Noël" en anglais ? Merry Christmas ! Quel message écrire pour faire plaisir à des proches anglophones ? Voici quelques exemples de textes pour vous inspirer !

"I take this opportunity to wish you and yours a Merry Christmas, a happy holiday and the very best that 2025 has to offer. (Je profite du moment pour te souhaiter à toi et à tes proches un joyeux Noël, de bonnes vacances et le meilleur que l'année 2025 pourra vous offrir)"

"I wish you and your family a very merry Christmas and a wonderful new year, full of joyand happiness. (Je te souhaite, à toi et ta famille, un très joyeux Noël et une nouvelle année merveilleuse, pleine de joie et de bonheur)"

"Merry Christmas ! Enjoy the evening. I hope that you've been kind this year and that Santa Claus won't forget you ! (Joyeux Noël ! Profite de la soirée. J'espère que tu as été sage cette année et que le Père Noël ne t'oubliera pas !).

"As the song says : "We wish you a Merry Christmas, We wish you a Merry Christmas, We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings to you and your kin, good tidings for Christmas and a Happy New Yearr. (Nous vous souhaitons un joyeux Noël […] et une bonne année ! Des bonnes nouvelles pour vous et vos proches, des bonnes nouvelles pour Noël et la nouvelle année)"

"May your days be jolly… Merry Christmas ! (Que la joie comble votre vie. Joyeux Noël !)"

Comment dit-on "Joyeux Noël" en espagnol ? "Feliz Navidad !" Voici quelques messages à envoyer à ses amis de langue hispanique pour leur souhaiter de bonnes fêtes.

"Te deseo una Feliz Navidad, mucho éxito y los mejores augurios para el año 2025. (Je te souhaite un joyeux Noël beaucoup de succès et les meilleurs satisfactions pour cette année 2025)"

"Me gustaría desearte a ti y a toda tu familia una Feliz Navidad y un próspero año nuevo. (Je voudrais te souhaiter, à toi et à toute ta famille, un joyeux Noël et une nouvelle année prospère)""Te deseo unas felices Navidades y un año 2025 cargado de salud y prosperidad. (Je te souhaite de joyeuses fêtes, bonne santé et prospérité pour ce Nouvel An 2025)"