"Bac 2021 : c'est parti avec la philo ! Notes, résultats, épreuves... Tout comprendre à cette édition"

BAC 2021. L'épreuve de philo a lieu ce jeudi 17 juin, sonnant le coup d'envoi du bac général, et suivie de l'écrit de français dans l'après-midi. Calculs de la note, date du résultat... Les infos clés de cette édition !

Les sujets du bac philo dévoilés ! Et voici ! Alors que depuis 8 heures du matin, les lycéens se creusent les méninges devant l'épreuve de philosophie, les sujets ont finalement été dévoilés. Les élèves de filière générale ont du choisir entre "Discuter, est-ce renoncer à la violence ?", "L'inconscient échappe-t-il à toute forme de connaissance ?", ou encore "Sommes-nous responsables de l'avenir ?". Du côté du commentaire de texte, les élèves ont découvert un texte d'Emile Durkheim sur le travail. Pour la filière technologique, il fallait choisir entre "Est-il toujours injuste de désobéir aux lois ?", "Savoir, est-ce ne rien croire ?", ou bien "La technique nous libère-t-elle de la nature ?". L'explication de texte proposait un extrait du Poète et l'activité de fantaisie de Sigmund Freud cette année. Les épreuves finales sont sans grand enjeu : un bac à 82% de contrôle continu Les deux seules épreuves maintenues en présentiel pour le volet final du bac 2021 (celui passé par les terminales), la philosophie et le grand oral, vont compter au maximum pour 18% de la note finale des candidats au bac général et technologique. La part du contrôle continu s'élève en effet à 82% du total de la note globale au minimum. Quant aux épreuves de spécialité qui devaient avoir lieu en mars pour la première fois, elles ont pour rappel été annulées cette année, pour s'adapter au Covid, et au profit du contrôle continu. Les résultats du baccalauréat, c'est pour quand ? Les épreuves du baccalauréat ont déjà commencé et déjà, les lycéens ont hâte de fêter les résultats de l'examen. Mais pour cela, il faudra attendre le 6 juillet ! Dès le lendemain, ça sera le début des épreuves de rattrapage, jusqu'au 9 juillet. Les élèves actuellement devant l'épreuve de philosophie Depuis 8 heures du matin, les élèves de terminale planchent sur la tant redoutée épreuve de philosophie. Si cette année, l'enjeu reste moins important avec la présence du contrôle continu, les futurs bacheliers devront tout de même rendre une copie… au risque sinon d'un 0 ! Quant au sujet, il ne devrait pas tarder à être dévoilé ! Plus de 700 000 candidats pour le bac 2021 Pour la 1e édition du bac Blanquer, plus de 700 000 candidats au total (quelque 715 000) tentent d'obtenir le précieux diplôme, notamment en planchant sur l'épreuve de philosophie de ce jeudi matin. Parmi eux, plus de la moitié (53,7%) présentent le bac général (où c'est un tronc commun de matières qui prime désormais, associé à deux enseignements de spécialité choisis par les élèves à la carte), 26,5% le bac professionnel et 19,8% le bac technologique. Pourquoi il va falloir vous séparer de votre téléphone portable lors des épreuves du Bac ? Il fait partie des objets à proscrire lors des épreuves, pour éviter les fraudes... et doit rester bien sagement dans les sacs. Ainsi, le fait de garder son téléphone, même éteint dans sa poche, est considéré comme une infraction. Et encore davantage celui de regarder l'heure dessus ! Pour ceux qui veulent prendre le risque, attention car le prix à payer est lourd. Un procès-verbal est rédigé et transmis au recteur pour d'éventuelles poursuites judiciaires. Le candidat mis en cause doit également se rendre à une convocation et ne peut pas obtenir les résultats de son examen, ni s'inscrire dans un établissement public d'enseignement supérieur, jusqu'à la décision de la commission. LIRE PLUS

Des aménagements ont été décidés pour les épreuves maintenues :

En français , les épreuves orales peuvent se baser sur quatorze textes en première générale − au lieu de vingt − et sur sept textes en première technologique − au lieu de douze. Les enseignants faisant passer l'épreuve sélectionnent par ailleurs deux textes dans ce panel, entre lesquels l'élève peut choisir (en optant pour celui sur lequel il a le plus eu l'occasion de travailler)

En philosophie , les élèves ont le choix entre quatre sujets de dissertation au lieu de trois. C'est par ailleurs la meilleure note qui sera choisie entre celle de l'épreuve et celle du contrôle continu.

Pour le grand oral, l'élève peut s'y présenter avec un mot de son enseignant précisant quelles parties du programme n'ont pas pu être étudiées dans l'année à cause du contexte sanitaire.

Les épreuves de spécialité remplacées par du contrôle continu

Les premières épreuves du "nouveau bac", initialement prévues le 15 mars, ont finalement été supprimées au profit du contrôle continu. Dans un entretien au JDD daté du 24 janvier, Jean-Michel Blanquer s'est justifié sur la raison de cette annulation : "Pour permettre aux élèves de travailler le plus longtemps et le plus sereinement possible. Organiser les épreuves en mars semblait trop incertain, et les lycéens ne bénéficiaient pas tous des mêmes conditions de préparation, les lycées ayant organisé les enseignements avec plus ou moins de distanciel". Et d'ajouter : "Nous n'avons pas voulu reporter ces épreuves en fin d'année pour sauvegarder le mois de juin".

Les épreuves d'évaluation communes également annulées

Les épreuves d'évaluation communes de Première et Terminale sont annulées au profit du contrôle continu : les trois sessions d'évaluations communes, prévues par la réforme du bac qui devait entrer pleinement en vigueur lors de l'année scolaire 2020-2021, ont été supprimées pour cette année.

Des épreuves de remplacement au mois de juin

Les épreuves de remplacement du bac 2021 ont lieu au mois de juin pour les élèves empêchés par un cas de force majeure.

Pour l'épreuve du grand oral, les lycéens de terminal choisissent et préparent 2 questions. Ces dernières doivent porter sur les programmes de leurs spécialités. L'élève peut par exemple prendre une question pour chaque spécialité, ou choisir des questions recouvrant les deux disciplines. Il est conseillé d'opter pour des questions en cohérence avec le projet d'études. Les questions pour le grand oral doivent ensuite être validées par les professeurs.

Le jour J, l'exposé de l'élève doit durer 5 minutes maximum. Le grand oral en lui-même dure 40 minutes au total (20 minutes de préparation puis 20 minutes de passage devant le jury). Il se compose de trois parties :

la réponse à une question (sur les deux préparées)

un moment d'échange avec le jury

la présentation du projet d'orientation de l'élève

Epreuves et spécialités du bac 2021 : quelles sont les épreuves ? Comment sont-elles notées ?

Les épreuves d'évalution communes (pour les Première et les Terminales) : au vu de leur remplacement par du contrôle continu, les bulletins scolaires des élèves de première et de terminale seront en contrepartie de nouveau utilisés, comme pour le bac de l'an dernier. Une moyenne des notes remplacera donc les épreuves finales pour l'histoire-géographie, les langues vivantes et la spécialité qui n'est pas poursuivie en terminale. S'ajoute à cette liste les mathématiques pour le bac technologique et l'enseignement scientifique pour le bac général.

(pour les Première et les Terminales) : au vu de leur remplacement par du contrôle continu, les bulletins scolaires des élèves de première et de terminale seront en contrepartie de nouveau utilisés, comme pour le bac de l'an dernier. Une moyenne des notes remplacera donc les épreuves finales pour l'histoire-géographie, les langues vivantes et la spécialité qui n'est pas poursuivie en terminale. S'ajoute à cette liste les mathématiques pour le bac technologique et l'enseignement scientifique pour le bac général. Les épreuves de spécialité : elles sont pour rappel remplacées par du contrôle continu. Les résultats de ces épreuves dites de spécialité comptent pour 32% de la note finale du bac. Ils seront finalement calculés "sur la base des moyennes des trois trimestres de terminale de ces enseignements", précise une lettre du ministère consultée par Le Monde. Autrement dit, c'est la moyenne annuelle obtenue pour chacune des matières de spécialité qui sera prise en compte pour l'examen. Dans Parcoursup, ce sont par conséquent les moyennes des deux premiers trimestres de chaque enseignement de spécialité qui remplaceront les résultats des épreuves de spécialité.

: elles sont pour rappel remplacées par du contrôle continu. Les résultats de ces épreuves dites de spécialité comptent pour 32% de la note finale du bac. Ils seront finalement calculés "sur la base des moyennes des trois trimestres de terminale de ces enseignements", précise une lettre du ministère consultée par Le Monde. Autrement dit, Dans Parcoursup, ce sont par conséquent les moyennes des deux premiers trimestres de chaque enseignement de spécialité qui remplaceront les résultats des épreuves de spécialité. Les épreuves anticipées de français, l'épreuve de philosophie et le grand oral (autrement dit les épreuves maintenues pour le bac 2021) : elles sont notées en fonction des résultats aux examens.

L'égalité d'évaluation entre les élèves "garantie"

"Nous allons diffuser un guide d'évaluation du contrôle continu, ainsi que les sujets d'examen initialement prévus : les enseignants pourront s'en servir comme modèles", a promis Jean-Michel Blanquer lors de son interview au JDD du 24 janvier. Et d'ajouter : "Et nous mettons en place un dispositif pour harmoniser les notes".

Les coefficients des épreuves de spécialité (deux matières poursuivies en terminale) ne changent pas, malgré leur évaluation en contrôle continu : elles représentent un coefficient 16. Les épreuves terminales du bac général, dont font partie celles de spécialité, représentent 60% de la note finale du bac. Voici les coefficients du bac général 2021 pour les autres épreuves terminales du bac général :

Epreuves anticipées :

Français (écrit) : 5

Français (oral) : 5

Epreuves finales :

Philosophie : 8

Epreuve orale terminale : 10

Les coefficients des épreuves d'évaluation commune restent aussi les mêmes

Suite à l'annulation de ces épreuves écrites pour cause de crise sanitaire du Covid-19, elles sont pour rappel évaluées en contrôle continu mais leurs coefficients restent identiques : toutes les matières concernées ont un coefficient 5 (Histoire-géographie, Enseignement scientifique, Spécialité suivie uniquement en première, Langues vivantes, EPS). Les évaluations communes représentent ainsi 30% de la note finale du bac.

La date des résultats du bac 2021 est pour le mardi 6 juillet 2021 à partir de 8h30. Ils seront visibles par affichage dans les établissements où les candidats passent les examens du baccalauréat. Ils seront également disponibles en temps réel sur cette page Linternaute.com (voir ci-dessous).

Linternaute.com vous permet de consulter les listes d'admis lors de la dernière édition du bac et de chercher un résultat grâce au moteur de recherche ci-dessous. Le taux de réussite au bac est exceptionnellement élevé cette année, compte tenu de la "bienveillance" de la notation en contrôle continu, sous les recommandations du ministère de l'Education nationale.

Comment trouver les résultats du bac (par ville et académie) ?

Attention ! Les noms des candidats ayant échoué à la première session ou étant soumis au rattrapage sont disponibles seulement à titre individuel. Chaque candidat doit expressément autoriser en début d'année la publication de son nom dans la liste des admis via un document signé, pour apparaître dans ces résultats. Les lycées d'appartenance de chaque candidat ne sont plus, eux non plus, rendus publics par le ministère depuis 2012.

Lors de la précédente session du bac, les résultats des épreuves anticipées du bac de Français ont été communiqués à partir du lundi 8 juillet. Leurs horaires de publication pour cette année sont parfois donnés sur les sites des différentes académies. Pour plus d'informations sur le bac de français cette année, retrouvez sur Linternaute.com notre page spéciale consacrée au bac de français.

Le résultat du bac technologique est consultable le même jour que les résultats du bac technologique et du bac professionnel, soit mardi 6 juillet 2021.

Chaque année, les résultats de l'examen du Bac Pro sont consultables dans le centre d'affichage indiqué par la convocation des élèves concernés, sur laquelle est également indiquée la date de publication des résultats. Ils ont aussi la possibilité de connaître gratuitement leurs résultats via internet sur resultat.siec.education.fr. Mais il leur faut de toute façon se rendre dans le centre de délibérations affichant les résultats pour récupérer le relevé de notes, à conserver. Les candidats au bac pro peuvent aussi avoir à aller chercher ce relevé de notes dans leur établissement de formation, si leur chef d'établissement le précise.

Officiellement nommé "épreuves du second groupe", le processus de rattrapage est destiné à tous les candidats dont la moyenne est comprise entre 8 et 9,99/20 à l'issue de la première session du baccalauréat. Chaque candidat doit choisir deux épreuves à repasser pour récupérer un maximum de points, au même coefficient qu'à la mi-juin.

Les élèves soumis à la session de rattrapage sont fixés dès le début de la semaine suivant les résultats du bac, les repêchages ayant lieu dans les jours suivant le résultat du 1er groupe. Les dates et horaires précis des oraux de rattrapage sont traditionnellement communiqués au candidat sur son lieu d'examen, après avoir choisi les matières à repasser. Les résultats du bac du second groupe (suite aux oraux de rattrapage) doivent donc être connus du mercredi 7 au vendredi 9 juillet 2021 inclus jusqu'à 19h. Ces résultats du rattrapage seront par ailleurs disponibles l'après-midi même du jour du passage des oraux.